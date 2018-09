Ich mag Fleischkäse seit ewigen Zeiten. Das liegt sicher an unserem einstigen Quartiermetzger, der seinerzeit den Klein Herbertli mit einem, manchmal sogar zwei Stückchen Fleischkäse beglückte. Kaufte Mutter grosszügig Sonntagsbraten ein, gab es sogar deren drei.

Doch warum heisst der Fleischkäse überhaupt so? Wo doch in diesem wurstähnlichen Gebilde weit und breit kein Käse zu erschmecken ist. Doch auch die Romands nennen ihn Käse: Le fromage d’Italie. Vielleicht weil die Romands den Bayern eine solche Köstlichkeit nicht zutrauten, weswegen man sie kurzerhand nach Italien verlegte. Vielleicht auch, weil Fleischkäse entfernt an Mortadella erinnert.

Früher Rind, später Kalb

Ich befragte einen Fleischfachmann und erfuhr, dass Ende des 19. Jahrhunderts in Fachbüchern erstmals die Bezeichnung «Fleischkäse» auftauchte. Er wurde damals mit Rindfleisch, sehr fettem Schweinefleisch, Kalbsleber und Speckwürfeln hergestellt.

Damit er saftig blieb, wurde er mit Eiern und Fleischbrühe angefeuchtet, Zwiebeln wurden beigegeben, abgeschmeckt wurde das Ganze mit Salz und einer Würzmischung des jeweiligen Metzgers. Alles geheim, versteht sich. Sogar etwas Mehl gehörte zum Binden hinein. Denn noch gab es die Wundermaschine zum Blitzen der Brätmasse nicht.

Der Fleischkäse von damals glich eher einer «gescheffelten» Wurstmasse – mit grober Struktur also. In den Rezepten um 1935 war der Rindfleischanteil immer noch sehr hoch, und auch die Leber fehlte nicht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mit wachsendem Wohlstand der Bevölkerung, kam edles Kalbfleisch und keine Leber mehr in den Fleischkäse.

Der Leberkäse

Mit der ursprünglichen Zutat Leber ist auch halbwegs erklärt, weshalb Fleischkäse in Deutschland, vornehmlich in Bayern, Leberkäse oder Leberkas genannt wird. Oder ist alles ganz anders? Sprachforscher sind sich uneins.

In der Online-Enzyklopädie «Kulinarisches Erbe der Schweiz» ist nachzulesen, dass das Wort Leber auf «Laib» zurückgehen könnte, Käse wiederum auf «Käs», was eine «kompakte Masse» ist. Der Leberkäse wäre demzufolge ein «Laib aus kompakter Masse». Die Verbindung zu der Innerei Leber sei aber wahrscheinlicher, meinen die Studierten.

Genug der Warenkunde, schliesslich geht es ums Geniessen. Was leider nicht mit jedem Fleischkäse gleich gut möglich ist. Die Qualitätsunterschiede sind markant. Es lohnt sich, die Produkte verschiedener Metzger auszuprobieren, um seinen Favoriten zu finden.