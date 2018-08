Dass es sich nicht um ein Silo handelt, wird spätestens beim Betreten klar, wenn Yolanda dabei ist, ihre selbst angebauten Kräuter in der Küche des Strohturms zu veredeln: zu Sirupen, Teemischungen, Likören, Essig, Ölen, Essenzen, Duftkissen, Naturkosmetik usw.

Steht man an einem der Turmfenster, wird klar, wie dick die Aussenwand ist. Nämlich gut eineinhalb Meter. „Und da ist fast nur Stroh drin“, erklärt Yolanda und erntet meist erstaunte Blicke. „Wir wollten baubiologisch bauen, mit natürlichen Materialien für den Putz und Stroh als Dämmstoff. Und ohne lange Anfahrtswege. Das Stroh stammt aus Eiken. Insgesamt wurden 125 Strohballen verarbeitet.“ An dieser Stelle hagelt es normalerweise Fragen nach Schimmel oder nach strohliebenden Mäusen. Yolanda gibt die Antworten mit einem Schmunzeln vorweg. „Wir haben keine Mäuse eingeschlossen und auch keinen Schimmel, da alles fachmännisch abgeschlossen und verputzt ist. Das ist bei so einem Gebäude sehr wichtig. Es besteht auch keine erhöhte Brandgefahr.»