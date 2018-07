Gekocht wird nicht, was in den Topf kommt. Jede Zutat wählt die Bündner Jungköchin Rebecca Clopath mit grösster Sorgfalt aus. Abgerundet gern mit Düften von Harz, Holz oder Moos. Ein sommerliches Gespräch in Clopaths Heimatort in den Bündner Bergen.