Kunstvolle Kürbisse

Kürbisse gehören zu Halloween wie der Hase zu Ostern. Doch es muss nicht immer der bekannte orangefarbene Kürbiskopf sein. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf! Etwas origineller als eine ausgehöhlte Kürbisfratze sind weisse, schwarze oder auch goldene Kürbisse – die Früchte dazu ganz einfach mit Farb- bzw. Glitzerspray besprühen. Sie lassen sich anschliessend mit gruseligen Spinnen oder unheimlichen Fledermäusen verzieren. Auch ein Totenkopf lässt den Kürbis zu einer gruseligen Dekoration werden.

Verwandeln Sie nicht nur Ihre vier Wände, sondern auch Ihren Balkon oder Garten in einen Ort des Schreckens. Windlichter sorgen für die richtige Beleuchtung – schliesslich soll man Ihre kunstvolle Outdoor-Dekoration auch sehen! Wenn Sie künstlerisch begabt sind und Lust auf Kreativität haben, können Sie Kürbisse, Spinnen und andere Gruseldekorationen auch töpfern. Vorteil: Sie können die Schmuckstücke jedes Jahr wiederverwenden (und sie, wenn sie Ihnen langweilig werden, neu bemalen).

Natürlich muss es nicht immer schaurig sein – gerade Kinder fürchten sich oft vor allzu düsteren Dekorationen. Basteln Sie mit den Jüngsten harmloseren Halloween-Schmuck: freundliche Gespenster oder lachende Kürbisse zum Beispiel. Eine besonders einfache Variante: Motive aufzeichnen (es gibt jede Menge Vorlagen im Internet!), ausschneiden, an einem Holzstab befestigen und in Blumentöpfe stecken.

Gruselkerzen und Schreckenslichter

Die Kürbiskerze ist eine originelle Herbstdeko, die Sie auch problemlos im Freien aufstellen können. Besprühen Sie dazu einen kleinen Kürbis mit weisser Farbe und bohren Sie anschliessend ein Loch in die Mitte, sodass eine Kerze darin Platz findet. Je nach Geschmack können Sie die andere Seite mit schwarzer Farbe besprühen und schon ist der Kerzenständer fertig!

Auch gruselige Windlichter dürfen in Ihrem Halloween-Garten nicht fehlen. Schneiden Sie dafür ganz einfach einen Totenkopf, eine Fledermaus oder einen Geist aus Klebefolie aus und kleben Sie die Figuren auf ein Einmachglas. Besprühen Sie das Glas anschliessend mit schwarzem Acrylspray – et voilà! Bei Tag sehen die Windlichter zwar nach nichts aus, aber bei Nacht, zur Geisterstunde, versetzen sie Ihre Besucher garantiert in Angst und Schrecken.

Planen Sie eine Halloween-Party? Sorgen Sie unbedingt für schummriges Licht! Scheiden Sie dafür kleine Löcher in rote Lampionblumen und stülpen Sie diese über eine Lichterkette (am besten mit LED-Beleuchtung, da diese nicht heiss wird). Platzieren Sie die roten Lichterketten auf Ihrem Tisch, auf Etageren oder in Glasvasen und ergänzen Sie sie mit farblich passenden Zweigen und Blättern.