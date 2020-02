Astrid Schmid und ihre Mitruderinnen haben die «Talisker Whisky Atlantic Challenge» in 45 Tagen gemeistert. Die Rennstrecke führte von der Kanareninsel La Gomera rund 5000 Kilometer nach Antigua in der Karibik. Gestartet waren sie am 12. Dezember 2019.

Den ganzen «Talk Täglich» von «Tele Bärn» mit Astrid Schmid sehen Sie hier