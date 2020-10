Grippe, Erkältung oder schon Corona? Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Der Hals kratzt, nur leicht, nur ein bisschen, kaum merklich. Die Nase tropft, nur leicht, nur ein bisschen, kaum merklich. Der Kopf schmerzt, nur leicht, nur ein bisschen, kaum merklich – ist es eine Erkältung? Eine Grippe? Bin ich bloss ein überempfindlicher Hypochonder? Oder ist es womöglich doch Covid-19?

Dass das ganze Land rotzt, niest und schnupft, ist Mitte Oktober so gewöhnlich wie der Duft von Marroni in einer Einkaufsstrasse oder erste weihnachtlich dekorierte Pralinéschachteln im Supermarktregal. Ungewöhnlich ist, dass nebst den üblichen Influenza- und Rhinoviren, die Grippen und Erkältungen auslösen, eben auch Coronaviren von Schleimhaut zu Schleimhaut zirkulieren: Tendenz stark steigend. Die täglich publizierten Fallzahlen sind die Fieberkurve der Coronakrise. Und diese kennt derzeit nur eine Richtung: Einen ebenso steilen wie eleganten exponentiellen Schwung nach oben. In der Schweiz steigen die Zahlen zurzeit im europäischen Vergleich am stärksten. Steiler als in Deutschland, steiler als in Italien und steiler als in den Niederlanden, dessen Regierung kürzlich einen Teil-Lockdown ausgerufen hat.

Unterschiedliche Krankheiten, ähnliche Symptome

Das perfide am Virus mit dem sperrigen Namen SARS-CoV-2 ist, dass sich die Symptome seiner Krankheit kaum von herkömmlichen Erkältungen oder der saisonalen Grippe unterscheidet. Ein kratzender Hals, eine tropfende Nase, ein schmerzender Kopf – Wer ist der Übeltäter: Rhino-, Influenza-, oder Coronavirus? Betrachtet man die Symptome, so sind die Unterschiede gering, gleichen und überschneiden sich. Trotzdem: Es gibt leichte Unterschiede in den Symptomen und im Krankheitsverlauf. Wir haben die wichtigsten für Sie aufgelistet: