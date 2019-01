Wenn Medienanfragen aus der ganzen Welt auf einen einprasseln, dann ist das immer stressig – umso mehr für eine 16-Jährige mit dem Asperger-Syndrom. Aber ob sie Schaden davonträgt oder gar daran zerbrechen wird, ist noch lange nicht gesagt. Ja, als Mensch mit Asperger stressen sie die vielen Leute, die etwas von ihr wollen, wahrscheinlich mehr. Aber wenn Greta Thunberg morgens aufsteht, weiss sie genau weswegen. Sie hat ihre Mission gefunden. Als Jugendlicher kann einem nichts Besseres passieren (als Erwachsener wohl auch nicht). Sie ist nicht wie andere in ihrem Alter auf der Suche nach sich selber und einem Sinn. Sie muss keine Orientierungslosigkeit in Alkohol ertränken. Sie sitzt nicht mit destruktiver Miene im Klassenzimmer.

Ja, man kann auch etwas zur Rettung einer Erde mit einem lebbaren Klima beitragen, wenn man nicht am WEF auftritt. Löblich, wer still für sich aufs Fliegen verzichtet und Veganer wird. Aber was die Welt jetzt braucht, ist eine Massenbewegung. Greta Thunberg könnte sie anführen. Es gibt schlimmere Schicksale. Man muss sich Greta glücklich denken.

Kontra: «Der Umgang mit Greta ist unanständig»

Ein Teenager mit Angst vor dem Weltuntergang gehört nicht auf eine grosse Bühne, sondern in den Arm genommen.

Von Fabian Hock, Ressortleiter Ausland

Malala Yousafzai, die unter der Terrorherrschaft der Taliban litt; die Jesidin Nadia Murad, die vom IS gefoltert wurde – es gibt sie, die Fälle, wo junge Menschen in die Öffentlichkeit treten müssen, um auf furchtbare Entwicklungen aufmerksam zu machen. Und es gibt den Fall Greta Thunberg. Die 16-Jährige hat kein Martyrium erlebt. Trotzdem geht es ihr sehr schlecht. Sie ist geplagt vom Klimawandel. «Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre», sagt Greta. «Ich will, dass ihr in Panik geratet.» Bei der Klimakonferenz in Polen trat sie auf, zuletzt am WEF in Davos. Die Funktion, die Greta für die Klimalobby übernehmen soll, ist dabei einzig: Betroffenheit auslösen. Denn freilich ist es nicht so, dass eine 16-Jährige, aufgewachsen in behüteten Verhältnissen in Schweden, in Sachen Klimawandel irgendein Argument vorbringen könnte, das die Diskussion weiterbringt.