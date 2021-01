Grau ist 2021 die neue Trendfarbe – kann das gut gehen nach dem tristen letzten Jahr?

Von oben betrachtet, in den Bergen, mag die Farbe ja entzücken und ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubern. Gut, dass man in der Sonne steht und nicht in der nebelgrauen Suppe steckt – wie so oft in diesem Winter. Aber wehe, wenn wir darin eintauchen . . .

Goethe hat das Grau als Farbe der Schatten bezeichnet. Negative Assoziationen dazu gibt es zuhauf: fad, langweilig, ängstigend, traurig. Dabei kann es ganz gut tun, sich einmal einfach ins Grau fallen zu lassen. Plötzliche Entrücktheit und Sanftheit, wenn die Konturen ihre Schärfe verlieren und sich fast auflösen. Das hat etwas Schwereloses, Tröstliches, Leises und auch Beruhigendes. Als könnte uns die Hülle vor allem Ungemach in der Welt abschotten.

Vielleicht sogar vor dem Virus, das uns hoffentlich in dieser ungewissen Farbe übersieht. «Aus Grau kommt alles, und ins Grau kehrt alles zurück» schreibt der Psychologe Eckart Heimendahl in seinem Buch «Licht und Farbe». Grau sei die allgemeinste Farbe, die Urgrundfarbe jenseits aller Gegensätze – gleichgültig, neutral, schlicht, bescheiden.

Die Farbe ist ein Alleskönner

Eigentlich erstaunlich, dass sich eine Farbe mit diesen Attributen sowohl in der Mode als auch im Interieur-Bereich so lange halten konnte. Und nun sogar einen Schub bekommt – weil es schlicht die richtige Farbe in der aktuellen Zeit ist. Mode-Ikone Sarah Jessica Parker verriet in einer amerikanischen Talk-Sendung, dass sie ihre Garderobe am liebsten auf einen grauen Pullover und ein Paar graue Hosen reduzieren und sich von all ihren Kleidern trennen würde.

Das sagt einiges aus. In Grau braucht man sich nichts vorzumachen, man stellt darin aber auch nichts dar, das von der eigenen Person ablenkt. Insofern ist die Farbe ein Alleskönner. Grau drängt sich nicht auf, sondern lässt allen anderen Farben und ihren Trägerinnen und Trägern galant den Vortritt.

Grau sei kein Garnichts, führt Severin Perrig in seinem kürzlich erschienenen Buch «Smaragdgrau – zehn literarische Ausflüge in eine spezielle Farbe» (Verlag Rüffer & Rub) aus. Die von vielen als gleichgültig bezeichnete Farbe besitze eine ganz eigentümliche, packende Ausstrahlung.