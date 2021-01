Giraffen-Alarm in Kenia

Deshalb frisst die Giraffe nur für kurze Zeit an einem Baum, um dann zum nächsten zu wechseln. Doch die Akazie hat längst den Giraffen- Alarm ausgelöst. Durch das Ausströmen des Gases Äthylen werden die Nachbarbäume gewarnt und beginnen sofort mit der Produktion von Tannin. Aber auch die Giraffe ist nicht dumm, frisst gegen den Wind und umgeht so die Taktik der Akazie. Unglaublich, aber wahr.

Dabei hat sie allerdings nicht mit der Giraffe gerechnet, die mühelos an die Leckerbissen kommt. Auch einen weiteren Abwehrmechanismus, die langen und spitzen Dornen, kann die Giraffe umgehen, weil ihre Lippen unempfindlich sind und sie die Blätter mit ihrer langen Zunge abzupft. Eine neue Gegenwehr muss also her. Innert weniger Minuten produziert der Baum in seinen Blättern Tannin, einen bitteren Gerbstoff, der das Futter vergällt und in hohen Dosen sogar tödlich sein kann.

Quo vadis?

In der Nacht hat es im Yellowstone Nationalpark geschneit, und am nächsten Morgen sind Wälder und Wiesen wie in einem Märchen weiss verzaubert. Trotz bitterer Kälte bin ich schon früh unterwegs und habe einen Kojoten entdeckt, der in einer Mulde eng zusammengerollt schläft. Die Kraft der aufsteigenden Sonne vertreibt die letzten Reste des Nebels und weckt auch das eingeschneite Tier. Der Kojote reckt sich und schüttelt den Schnee ab. Er ist hungrig, denn es ist für die Tiere in dieser Jahreszeit schwierig, Futter zu finden. Er macht sich auf die Suche und zieht seine Spur durch die jungfräuliche Schneelandschaft. Plötzlich hält er inne und schaut lange in den unberührten Schnee.

«Quo vadis?», frage ich ihn in Gedanken, wohin willst du gehen? «Wie soll es weitergehen?», fragen sich wohl auch viele Menschen in der jetzigen, schwierigen Zeit. Viele sind ebenfalls hungrig, wenn nicht nach Essen, so doch nach Nähe, Berührungen, Normalität. Auch wenn wir den Weg noch nicht sehen, es wird sich einer auftun, und wir können später auf die Spur zurückblicken. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie Ihren Weg finden, so wie ihn auch der Kojote gefunden hat.

Die Geschichte von Babakoto