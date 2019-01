Die Invalidenversicherung ist nicht zuständig, die Krankenkasse will nicht zahlen, das eigene Budget ist bescheiden, die teure Therapie in scheinbar unerreichbarer Ferne: Das war Bettina Rimensbergers ausweglose Situation Anfang Jahr. Doch dann sprangen Freunde und Helfer ein und lancierten über die Plattform GoFundMe eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne. Jeder, der will, kann über diese Plattform mit wenigen Klicks Projekte finanziell unterstützen.

Bettinas Projekt bricht dieser Tage gerade alle Rekorde. 332'101 Franken hat ihre Kampagne bereits gesammelt – mehr als jedes andere GoFundMe-Projekt im deutschsprachigen Raum zuvor.

Seit 2018 ist das amerikanische Start-up in der Schweiz aktiv. Koordiniert wird die Plattform aus der Zentrale in Berlin, wo fünf Personen alleine für den Schweizer Markt arbeiten. Die Ambitionen des Crowdfunding-Anbieters hierzulande sind gross. Die Beträge, die Schweizer spendeten, seien «deutlich höher» als in Deutschland oder in Österreich, sagt Jeannette Gusko, GoFundMe-Chefin für den deutschsprachigen Raum. Dass wie im Fall von Bettina aber innert weniger Tage mehrere hunderttausend Franken zusammenkämen, sei auch für Schweizer Verhältnisse ungewöhnlich.