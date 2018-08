Die Zahlen sind ernüchternd: In der Stadt Zürich verschwand in den letzten 25 Jahren ein Drittel des Gebiets, in dem Igel sich wohlfühlen. Noch in den 1990er-Jahren war das stachelige Tier ein häufiger Gast in Wohnquartieren mit einem hohen Grünanteil – in Agglomerationen, aber auch in Städten. Studien in Grossbritannien zeigen, dass Igelpopulationen in Siedlungsgebieten um ein Drittel schrumpften. Auf Landwirtschaftsflächen ist der Rückgang noch gravierender: 50 Prozent in den letzten zehn Jahren.

Zur Population in der Schweiz gibt es keine aktuellen Zahlen. Das will der Verein Stadtnatur, der sich für mehr Biodiversität im Siedlungsraum einsetzt, ändern. Dazu hat er das Projekt "Igel gesucht" lanciert und zählt dabei auf die Hilfe von Freiwilligen. Diese betreuen während einer Woche zehn Igelspurentunnel. Eine Futterschale lockt die Igel an. Die Tiere tappen über einen Farbstreifen, fressen sich satt und hinterlassen danach ihre Fussabdrücke auf einem weissen Blatt Papier. So wird das Vorkommen des Säugetiers in der Schweiz erfasst.