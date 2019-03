Was aber 1422 – teilweise übergewichtige – Patienten der Buchinger-Wilhelmi-Klinik im schwäbischen Überlingen nicht daran hinderte, fünf bis 20 Tage zu fasten und sich dabei von dem Forscherteam um Françoise Wilhelmi de Toledo begutachten zu lassen. Bei der Auswertung ihrer Daten waren Wissenschafter aus Frankreich, den USA und der Charité in Berlin beteiligt.

Dabei zeigte sich, dass sich die Fastenkur vor allem auf den Stoffwechsel der Probanden auswirkte. Ihre Kohlehydratspeicher leerten sich, und stattdessen trat mehr und mehr die Energiegewinnung aus Fetten in den Vordergrund. In der Folge sanken die Zucker- und Cholesterinwerte im Blut, während die Ketone deutlich zunahmen. Letztere werden beim Fettstoffwechsel gebildet, und sie liefern nicht nur Energie, sondern wirken auch direkt auf den Organismus, auch auf das Gehirn. Mittlerweile werden Ketone sogar im Hinblick auf die Therapie von Alzheimer, Parkinson und Depressionen diskutiert.

Möglicherweise macht Fasten aber auch deshalb so gute Laune, weil man danach weniger Schmerzen und andere Beschwerden spürt. Von den Überlinger Test-Fastern litten anfangs rund 400 unter gesundheitlichen Problemen, doch nach der Buchinger-Kur beteuerten knapp 85 Prozent von ihnen, dass es ihnen viel besser gehe. Was zu früheren Studien passt, wonach Fasten entzündungshemmend wirkt. Stimmungsaufhellend für die Probanden wirkte aber sicherlich auch, dass sie deutlich abspeckten. Um durchschnittlich 3,2 Kilogramm nach fünf Tagen und 8,6 Kilogramm nach 20 Tagen Fastenkur. Was in Anbetracht der zugeführten Kalorien nicht gerade verwunderlich ist – und die Frage aufwirft, was kilomässig passiert, wenn man wieder in den normalen Ernährungsalltag zurückkehrt.

Die Kilos kommen bald wieder

Eine Antwort darauf haben Forscher um Rüdiger Wiebelitz und André-Michael Beer gefunden. Sie untersuchten am Blankenstein-Hospital in Bochum, was vom Abspeckeffekt einer Buchinger-Kur sechs Monate später übrig ist. Zum Vergleich diente eine Gruppe, die eine der üblichen Reduktionsdiäten durchgeführt hatte. Davon hatten 80 Prozent ein halbes Jahr später noch fünf Prozent weniger auf den Rippen, was ohnehin nicht gerade viel ist – mit der Buchinger-Methode schafften diesen langfristigen Mini-Abspeckeffekt gerade mal 30 Prozent. Doch das liegt vermutlich daran, dass die auf allgemeines Wohlbefinden ausgerichtete Fastenkur bei ihren Anwendern weniger zu einer Umstellung des Lebens- und Ernährungsstils führt als eine Diät, die gezielt auf Abspeckeffekte aus ist.

Dafür senkt Buchinger offenbar langfristig den Bluthochdruck. Bei den Hypertonikern unter den Bochumer Probanden war die Blutdrucksenkung durch das Fasten auch ein halbes Jahr später noch zu beobachten. Das ist sehr wertvoll im Hinblick auf Krankheiten wie Schlaganfall und Herzinfarkt.

Für die Erklärung dieses Effekts kommen laut Wiebelitz mehrere Modelle infrage. Eines davon: «Fasten könnte eingespielte fehlerhafte Regulationsmechanismen in der Blutdruckregulation durchbrechen und dadurch eine Art Neustart ermöglichen.» Ausserdem sei schon länger bekannt, dass es die Ausscheidung von Natrium anregt, das – in hohen Dosierungen – als eine der Hauptursachen von Hypertonie gilt.

Ob Fasten allerdings, wie gerne behauptet wird, den Körper entgiftet, ist mehr als fragwürdig. Denn der nutzt seine Fettdepots nicht nur als wärmende Energiequelle, sondern auch als Speicher von Giften, die logischerweise wieder zurück in den Organismus gelangen, wenn die Depots abgespeckt werden.

Ein Forscherteam der südkoreanischen Kyungpook National University ermittelte an fast 1100 Männern und Frauen, dass die besonders Diätfreudigen unter ihnen besonders viel DDT, Dioxin und den als Weichmacher bekannten Polychlorierten Biphenylen im Körper hatten. «Umgekehrt zeigten die Probanden, die an Körpergewicht zulegten, deutlich niedrigere Werte», berichtet Studienleiter Duk-Hee Lee. Die Dicken können sich also freuen: Sie mögen zwar in besonderem Masse durch Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Infarkte gefährdet sein – doch dafür kursieren weitaus weniger Gifte in ihrem Körper.

Die Entschlackungs-Theorie wird von der wissenschaftlichen Medizin auch wegen des unpräzisen Begriffs «Entschlacken» kritisiert. Ausserdem, so ein weiteres Argument, entgifte sich der Körper auch ohne Fasten permanent, sonst wäre er gar nicht lebensfähig. Das Buchinger-Heilfasten wurde vom deutschen Arzt Otto Buchinger (1878–1966) entwickelt. Er erklärte sich die Wirksamkeit damit, dass der Organismus gereinigt würde.