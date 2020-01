Er war früher Bankdirektor: Zu Besuch beim einzigen Zitrusbauer der Schweiz

Sorgfältig schiebt Niels Rodin die Blätter auseinander und nimmt die bizarre gelbe Frucht in die Hand, als wäre sie ein kostbares Juwel. «Sie ist die Diva unter den Zitrusfrüchten», erklärt der Waadtländer mit dem dunklen Bart. «Sie schmeckt intensiv blumig und frisch.» Buddhas Hand nennt sich diese Zitrusfrucht, die sowohl im Osten wie auch im Westen von Spitzenköchen sehr geschätzt wird. «Zum Beispiel als Carpaccio mit etwas Salz, Olivenöl, Kapern und schwarzen Oliven.» In Südchina und Indien wird sie seit ­Jahrtausenden kultiviert – und seit ein paar Jahren dank Rodin in der Schweiz.

Wir stehen in seinem Reich in Borex oberhalb Nyon am Lac Léman. Auf einer alten Gärtnerei mit diversen Gewächshäusern und riesigen Beeten hat er sich eine Welt errichtet. Hier wachsen Hunderte von Zitrusfrüchten aus aller Welt. Freilich nicht einfach Navel-Orangen oder Clementinen, sondern Raritäten in Farben und Formen, die man hierzulande nicht kennt: Bitterorangen Canaliculata aus der ­Toskana, Sapote blanca aus Südame­rika oder Tiger­zitrone mit rosa Fruchtfleisch.

Ingenieur, Bankdirektor und nun Zitrusnerd

Er führt uns zu seinem Experimentierfeld. Da stehen gelbe Feigen, die von den Vögeln gemieden werden, Granatäpfel, die er in ein paar Jahren kommerziell anbauen will, oder Yuzu, eine Zitrusfrucht, die seit Tausenden von Jahren im mittleren Jangtse-Becken Chinas angepflanzt wird und hier besonders gut gedeiht.

Einen Garten Eden hat sich der entfernte Verwandte des Bildhauers Auguste Rodin über die letzten 15 Jahre erschaffen. Dabei verdiente Niels Rodin seine Brötchen einst in anderen Berufen. «Meinen ersten Job hatte ich als Ingenieur in der Textilbranche», erklärt er. Irgendwann verschlug es ihn ins Bankbusiness, wo er die Karriereleiter bis zum Direktor hochkletterte. Mitten in der Bankenkrise stieg er aus und wagte etwas Neues.