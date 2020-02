Er war der Vater von Copy and Paste: Larry Teslers Erfindung hat sich in unser Leben eingefügt

Larry Tesler hat «Copy and Paste» erfunden. Er hat mit «Ctrl-C» und «Ctrl-V» Klassiker der Tastaturkurzbefehle geschaffen – und unseren Alltag vereinfacht. «Copy and Paste» spart Zeit und Frust. Jener Frust, wenn etwa von Hand einzelne Buchstaben eines Links zu einer Website eingegeben werden müssen. Eine Wulst an Zahlen und Sonderzeichen einzutippen nervt. Das merkt man spätestens, wenn ein Café oder ein Hotel den Wlan-Zugang besonders gut schützen will – und das ellenlange Passwort auf einen Zettel druckt.

Larry Tesler hat «Copy and Paste» erfunden. Seither lassen sich Mitmenschen mit komplizierten Namen mühelos anschreiben. Man muss nicht gleich Familie Thirugnanasampanthamoorthy eine Nachricht schicken, um den Wert der Tastenkombination zu schätzen. Familie Thirugnanasampanthamoorthy hat, wie der Tages-Anzeiger vor einigen Jahren schrieb, «laut Onlinetelefonbuch Search.ch den längsten zusammenhängenden Nachnamen der Schweiz». (Auch um andere zu zitieren, ist «Copy and Paste» höchst praktisch.)

Larry Tesler hat «Copy and Paste» erfunden. Fortan brauchten wir nur die Tastenabfolge «Ctrl-C» und «Ctrl-V» drücken, um uns rhetorisch aufzuhübschen. Ein schmissiges Bewerbungsschreiben? Ein geschäftlicher Brief auf Französisch? Oder schlicht keine Idee für die Hundertste Geburtstagskarte? Das Internet bietet Hilfe. Wie in einem Baukasten lassen sich die gewünschten Texte aus einzelnen Passagen zusammenzimmern. Das macht zwar etwas denkfaul und die Schreiben unpersönlich. Aber was solls, wenn dafür Zeit bleibt für ein gutes Buch, ein Gespräch oder eine hübsch formulierte Karte an einen Lieblingsmenschen?