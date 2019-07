Letztes Jahr vollendete Ive den neuen UFO-artigen Campus von Apple. Ja, auch dafür zeichnete er als Designer verantwortlich. Letzte Woche kündete Ive und verkündete, dass er seine eigene Firma «LoveFrom» gegründet hat. Der Name geht auf eine Aussage Jobs’ zurück, wonach man alles, was man für Menschen mache, mit der grössten Liebe und Sorgfalt machen soll. Das gilt genauso für Menschen, die man nie trifft, für die man aber Produkte designt, mit denen sie sich täglich abgeben. Damit leiste man einen grossen Beitrag für die gesamte Spezies.

Gibt es einen unästhetischeren Gegenstand als die Waschmaschine? Kein Wunder wird das Ungetüm in die hinterste Ecke des Kellers verbannt. Mal abgesehen davon, dass das Leben zu wertvoll ist, um sich mit hässlichen Dingen abzugeben, könnte auch der Platzmangel dazu führen, dass die Waschmaschine so gestaltet werden muss, dass man sie sich wie eine geliebte Kommode in die Wohnung stellen will. Die Voraussetzungen für einen grossen Wurf sind nicht schlecht: Eine runde Trommel ist was Schönes, und ein Schleudergang hat was Meditatives. (ras)

Rasenmäher – Hauptsache, schnittig