Auf dem Smartphone auf dem Weg von A nach B, über dem Stammtisch in der Beiz oder – um ehrlich zu sein – auch mal kurz im Büro: Skisport-Fans, die nicht samt Kuhglocken vor Ort sein können, verfolgen die Lauberhornrennen, die heute Freitag mit der Alpinen Kombination starten, am Bildschirm.

Die SRG ist bei den Internationalen Lauberhornrennen in Wengen seit 1960 für die Produktion des Weltsignals verantwortlich. Das Weltsignal ist die Basis für alle TV-Stationen, welche die Lauberhornrennen übertragen. Insgesamt werden über zehn Tonnen Material auf- und wieder abgebaut. (sda)

Quasi dahinter sitzen die TV-Macher der SRG. Sie sehen die Abfahrten nicht nur aus einer, sondern aus allen allen möglichen Perspektiven. «Es hat 22 Kameras auf dem Berg», sagt Regisseur Beni Giger. Diese sind alle mit Glasfaserkabeln mit dem Übertragungswagen im Tal verbunden. Dort sitzen die SRG-Mitarbeiter, verfolgen die Rennen und sorgen dafür, dass die Zuschauer immer das Bild der richtigen Kamera sehen.

Per Funk mit der Jury verbunden

Oben am Zieleinlauf sitzt Beat Zumstein in seinem kleinen Büro. Seit über zehn Jahren ist er Produktionsleiter der SRG-Lauberhorn-Übertragungen, die in die ganze Welt hinaus geliefert werden (siehe Box oben).

«Auch wenn man das schon lange macht, ist es jedes Jahr wieder eine Herausforderung», sagt Beat Zumstein. Er ist während der Rennen über Funk mit der Jury verbunden und bekommt so die Meldungen über Verschiebungen oder Stürze, die er dann mit dem Team im Tal koordiniert.

Es ist eine Arbeit mit Aussicht – zumindest bei gutem Wetter. «Meine Lieblingsstelle ist der Start, dann sieht man das Panorama. Aber egal wo auf dieser Piste – es ist einfach nur schön», sagt Zumstein.

Gefragt nach der seiner Lieblingseinstellung antwortet Regisseur Beni Giger ohne nachzudenken: «Kamera 12: der Silberhornsprung. Da sieht man im Hintergrund das wunderschöne Silberhorn.» (smo)