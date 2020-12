Eine Schweiz ohne fossile Treibstoffe: Machbar, aber auch realistisch?

Gratis ist dieser Umbau nicht. Das BFE rechnet mit Mehrkosten von 60 bis 70 Milliarden Franken bis 2050 für die Gesamtwirtschaft also 2,4 Milliarden pro Jahr. Dafür muss die Produktion erneuerbarer Energie im Inland massiv gesteigert werden. Das halten die Autoren der Energieperspektiven für möglich, diesen Optimismus teilen aber nicht alle. Für viele ist die Gefahr einer Stromknappheit ein realistisches Schreckensszenario. Dem hält Kirchner entgegen, dass in den Energieperspektiven 2050+ für das realistischste «Szenario ZERO» konservativ gerechnet worden sei. Nur mit Technologien, die es jetzt schon gibt. Futuristische Technologien, sogenannte «Game Changer», habe man ausgeschlossen.

Der technische Fortschritt ist aber nicht von der Hand zu weisen und wird in Zukunft einiges vereinfachen, das denkt auch Knutti. Die Vereinigung Swiss Cleantech schreibt, die Zahlen der Studie seien plausibel, für die Umsetzung brauche es aber Bewegung in der Politik.

Trotz energieeffizienterer Geräte wird der Landesverbrauch bis zum Jahr 2050 um rund 24 Prozent ansteigen. Die grössten Stromtreiber sind die Elektrofahrzeuge, die im Strassenverkehr 13 Terawattstunden (TWh) verbrauchen werden. Hauptverantwortlich für den Anstieg sind danach die Wärmepumpen fürs Heizen und auch die Wasserstoff-Elektrolyse, also die Herstellung von Wasserstoff. In den Energieperspektiven 2050+ nimmt der Wasserstoff als Treibstoff vor allem für den Schwerverkehr einen wichtigen Platz ein. Der vierte Treiber des höheren Stromverbrauchs sind die Technologien für die Abscheidung und Speicherung von CO2, Carbon capture and storage (CCS) genannt. Diese sogenannten Negativemissionstechnologien verbrauchen etwa 2 TWh.

Energiegewinnung

Um den erhöhten Strombedarf für eine CO2-freie Schweiz zu ermöglichen, muss die Stromerzeugung erhöht werden. Der gesamte Stromverbrauch steigt bis 2050 auf 84 TWh, heute steht er etwa bei etwa 65 TWh. Doch bis 2050 werden Stand heute die Kernkraftwerke wegfallen, die 40 Prozent des Schweizer Stroms liefern. Da nur noch erneuerbare Energien in Frage kommen, muss die Solarenergie massiv ausgebaut werden. Die Schweiz hat zwar den Vorteil der Wasserkraft, die einen grossen Beitrag liefert. Doch diese kann nur begrenzt ausgebaut werden. Deshalb ist die Energiewende auch eine Solarwende. Nach Kirchner muss der jährliche Zubau von Fotovoltaikanlagen um das Vierfache erhöht werden. Dafür müssen viele Dächer erschlossen werden, aber auch die Fassaden in alle Himmelsrichtungen, um den Solaranteil im Winter zu erhöhen. Denn im Winter sammelt man Strom nicht nur in optimalen Südlagen, sondern auch in Ost- und Westrichtung. Dieses Solarziel ist sehr ambitioniert und dieser Umsteuerungsprozess wird nach Kirchner nur politisch flankiert gelingen. «Von selbst kommt das nicht, dann erreichen wir nur die Hälfte.» Neben der Solarenergie sollen auch die Windkraft und Energie aus Biomasse sowie die Geothermie ausgebaut werden. Die beiden grossen Geothermieprojekte in Basel und St.Gallen sind allerdings mit hohen Kosten kläglich gescheitert.

Stromimporte aus dem Ausland

Weil die eigenen erneuerbaren Energien stark ausgebaut werden, haben die Experten einen starken Rückgang an Energieimporten berechnet. In einer CO2-freien Welt fallen die Importe von Mineralölen und Erdgas weg. Ohne Atomkraft braucht es auch kein Uran mehr. Nach dem Wegfall der Kernkraftwerke werden aber die Stromimporte dafür zunehmen. Mehr ins Land geholt werden muss für die neue Energie­versorgung zudem Biomasse, insbesondere Biomethan. Gefragt sein werden in Zukunft auch sogenannte strombasierten Energieträger (PtX). Das sind Energieträger, für deren Herstellung Strom nötig ist, zum Beispiel Wasserstoff und synthetische Treibstoffe, die für einen klimaneutralen Flugverkehr vorgesehen sind.