Leichtfüssig und sicher bewegt sich Gianni Di Brizzi zwischen seinen gut fünfzehn Terrassentischen und gefühlten zwanzig herumtollenden Kindern. Im Zentrum von Weil am Rhein, am Berlinerplatz, wo die Plattenbauten von der architektonischen Lieblosigkeit der Sechzigerjahre künden, entsteht an den langen Sommerabenden der Region eine italienische Piazza für Menschen von überall her, auch für uns Baslerinnen und Basler. Mittendrin liegt das Restaurant Pompeji, seit wenigen Wochen neu eröffnet: Gianni ist nach Lehr- und Wanderjahren in der Gastronomie an jenen Ort heimgekehrt, an dem er aufgewachsen ist und selbst einmal zwischen den Tischen und um die Beine seines Vaters herum spielte.

Gianni brachte frischen Wind in das 1992 eröffnete, traditionelle Familienrestaurant. Neben einer breiten Palette von neuen, hochwertigen Rohprodukten (Salerner Tomaten, Pistazien aus Bronte, Burrata aus der Campagna, et cetera) holte er einen in Italien recht bekannten Chefkoch in die Küche: den stolzen, lebensfrohen und erfahrenen sardischen Koch Adamo Camedda. Die Gerichte erzählen von den Rohprodukten und Kochtraditionen der Hauptpersonen: Apulien bringt Meer und Land, Meeresfrüchte und Pasta aus Hartweizenmehl auf die Speisekarte. Aus der Campagna mit der Hauptstadt Neapel stammen die Pizze, mit knusprigstem Boden und vorzugsweise Meeresfrüchten, und natürlich die Burrata, die in einer Mozzarellakugel eingeschlossene Butter- oder Frischkäse-Creme. Die sardische Küche wiederum ist eine Küche der Erde mit dem Grundnahrungsmittel schlechthin im Mittelpunkt, dem Brot.