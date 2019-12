Ein Mann steckt ein – wie Henrik* jahrelang die Schläge seiner Frau über sich ergehen liess

Männer in Henriks Situation können zum Beispiel beim Verein «ZwüscheHalt» Hilfe suchen. Dieser eröffnete 2009 in der Nähe von Aarau das erste Männerhaus, welches gewaltbetroffenen Männern Unterschlupf bietet. Weitere «ZwüscheHalt»-­Männerhäuser gibt es in den Kantonen Bern und Luzern. 2017 suchten schweizweit 29 Männer mit 6 Kindern Schutz beim Verein «ZwüscheHalt» – insgesamt waren es rund 1650 Übernachtungen in allen drei Häusern. Infos auf www.zwueschehalt.ch. Auch das www.mannebuero.ch unterstützt Männer bei Eheproblemen. Zurzeit wird das Männerhaus im Aargau in einem reduzierten Betrieb geführt, da die Immobilie verkauft wurde und bislang noch kein geeigneter neuer Standort gefunden werden konnte. Gemäss Präsident Oliver Hunziker wären statistisch fünf Männerhäuser in der Schweiz erforderlich. Und während die Frauenhäuser einen Sockelbeitrag erhalten und mittels eines Leistungsvertrages staatlich unterstützt werden, erhalten die drei Männerhäuser bis heute keinen einzigen Franken. (cs)