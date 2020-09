Ehrlich, rau, ursprünglich – Biel ist die Stadt, die sich anfühlt wie ein Teller Tomatensuppe

Biel fühlt sich nach ein paar Minuten schon an wie ein Feuer in den Bergen im Winter, kernig, ehrlich, wohlig, menschlich eben. Nach einer halben Stunde hat Biel schon mein Herz erobert. Die Menschen, die lächelnd aus den Häusern schauen, die verwitterten Fensterläden, das Literaturcafé im Keller, der junge Mann, der mit seiner Mutter zusammen alte Möbel restauriert, das Paar, das sich Arm in Arm haltend davon erzählt, wie es nun Macarons bäckt, in dieser alten Confiserie in der Altstadt, obwohl er doch von Macarons anfangs gar nichts verstand.

Samstag, Markt, die ersten Sonnenstrahlen eines beginnenden Herbstes drücken sich an den Hausfassaden vorbei. An unserem letzten Tag auf der Reise durch das Bieler Seeland schlendern wir durch die Altstadtgassen von Biel. Hier stehen wir, in der Stadt, die vor allem wegen ihrer hohen Sozialhilfequote zu reden gibt und wegen ihrer politischen Haltung, und die so wenig bekannt ist für ihre herzerwärmende Schönheit, chaleur, die ihr innewohnt. Wärme.

Ich stehe am Seeufer und denke an Friedrich Dürrenmatt

Es sind die letzten Stunden unserer Reise durch das Bieler Seeland, die letzte Station nach zwei Tagen, und doch verdichtet sich hier ein Gefühl, das der ganzen Gegend innewohnt: Ein Gefühl, als wäre alles stehen geblieben, aus der Zeit gefallen.

Die Nonchalance, die Bescheidenheit der Gegend, die doch reich ist an allem, was das Herz begehrt, wenn es auf der Suche ist nach ein wenig Ruhe und Einfachheit: Weinreben, die sich in die Hügel schmiegen, ein klarer See, an den sich winzige Ortschaften schmiegen wie Ligerz oder Twann, gutes, einfaches Essen, das erschwinglich ist, dazu ein Glas Wein vom Winzer, der gleich selbst am Herd steht: Robert Andrey in Schafis.

Lächelnd stellt er uns die eigenhändig frittierten Eglifilets auf den Tisch, dazu die Bratkartoffeln und den Salat, während seine Tochter den Wein einschenkt. Einen Moment lang fühlen wir uns wie bei Freunden, im Hintergrund der See, im Hintergrund die ratternden Züge, die alle paar Minuten die Idylle durchbrechen und daran erinnern, dass hier eben nicht alles perfekt ist und deshalb wohl so gut.

Kurz darauf stehen wir in Ligerz am Schiffsteg und schauen auf den See. Ich erinnere mich an den Roman «Der Richter und sein Henker» von Friedrich Dürrenmatt, Twann ist einen Katzensprung von hier, fast die gleiche Aussicht.

Ich stelle mir Friedrich Dürrenmatt vor, wie auch er wohl an diesem Seeufer auf das Schiff wartete, das ihn auf die St.Petersinsel brachte, den Wind im Haar. Vielleicht hat er sich ja an einem kleinen Sandstrandabschnitt auf der St.Petersinsel ein paar Gedanken gemacht zu seinen Werken, genau wie Jean-Jacques Rousseau, der hier vor ihm seine Ruhe suchte und fand.