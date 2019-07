Verhütungsmittel, Kindersitze, Haushaltsgeräte: Vieles ist heute besser als früher. Auch die Liebe.

Glauben Sie nicht? Ich manchmal auch nicht.

Schliesslich blieben meine Grosseltern bis an ihr Lebensende zusammen. So wie meine Urgrosseltern. Und deren Eltern. In Kinofilmen sind zufriedene Ehepaare immer ältere Ehepaare, und die Paare von heute kämpfen mit Problemen bei der Kindererziehung, der Aufteilung von Job und Haushalt und/oder beim Sex in und/oder ausserhalb der Beziehung.

Die Elternpaare von Freundinnen und Freunden, die noch verheiratet sind, kann ich an einer Hand abzählen. Kaum ein Paar aus meinem Umfeld ist seit der Schulzeit zusammen, mich eingeschlossen. Warum sollte die Liebe also heute besser sein als früher?

Das war nicht spiessig, sondern falsch

Die 50er- und 60er-Jahre gingen als das «goldene Zeitalter der Familie» in die Geschichte ein: Es gab viele Eheschliessungen, viele Kinder, wenige Scheidungen, wenige Alleinerziehende. Man muss das nicht spiessig finden. Man sollte aber von dem Glauben loskommen, dass die Gründe für die tiefe Scheidungsrate in romantischen und erfüllten Zweierbeziehungen zu finden sind, die es damals, im Gegensatz zu heute, noch gegeben haben soll.

Es war die strenge Rollenverteilung, die Scheidungen für viele Frauen verunmöglichte, eine Scheidung wäre ein grosses Risiko gewesen, ein Leben in Armut führen zu müssen. In der Schweiz gilt seit 1988 gleiches Eherecht für beide Ehepartner. Bis dahin hiess es für die meisten Frauen: Ehemann first.

Liebe ist Freiheit – aber was ist Freiheit?

Heute ist ein Grossteil der Menschen froh darüber, dass man mit der Anpassung der Gesetze dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung getragen hat. Leider noch nicht allen, aber den meisten von uns steht zu, vielfältige Beziehungsmodelle zu leben – und auch wieder zu beenden. Gleichzeitig scheinen wir durch die Abwesenheit von Regeln, wie wir diese Beziehungsmodelle führen sollen, ziemlich überfordert.