Alternative 1: Der Elektrokamin

Klein, preiswert, einfach aufzustellen, kinderleicht zu bedienen, völlig ungefährlich: Mit diesen Vorzügen punktet ein Elektrokamin. Wie ein Heizlüfter oder Ölradiator kommt ein solcher Kaminofen meist auf Rollen daher, das Stromkabel wird einfach in die Steckdose gesteckt. Ist der Elektrokamin eingeschaltet, flackert die Flammen-Attrappe hinter dem Glas auf, der integrierte MP3-Player erzeugt dazu ein realistisches Knistern und Knacken. Das Metallgehäuse in Kamin-Optik ist passend zum Interieur in verschiedenen Farben und Stilen zu haben.

Die Wärme lässt sich beim Elektrokamin zu- oder abschalten. Je nach Bedarf ist der Kamin also nur schöner Schein oder sorgt auch für Wärme. Die Leistung lässt sich meist stufenweise regeln und entspricht in etwa einem Ölradiator. Mit einem Elektrokamin können kleinere Räume in der Übergangszeit zu annehmbaren Kosten beheizt werden. An wirklich kalten Tagen bietet er zusätzliche Wärme – eine Heizung ersetzt er indes nicht.

Elektrokamin: Vorteile auf einen Blick

geringe Anschaffungskosten

beansprucht wenig Platz

verursacht keinen Schmutz

produziert keine Abgase

verbraucht keinen Sauerstoff

auch ohne Geräusch zu betreiben

kein Brennmaterial notwendig

dank Rollen leicht zu transportieren

keine offene Flamme – ungefährlich auch für kleine Kinder

benötigt keine Genehmigung und keinen Schornstein

Elektrokamin: Nachteile auf einen Blick

Abhängigkeit von Stromversorgung

höhere Stromkosten bei stärkerer Wärmeleistung

erforderliche Nähe zu Steckdose schränkt flexible Nutzung ein

störendes Stromkabel

Fernsehbild-Eindruck statt Feuer-Romantik

Alternative 2: Der Gaskamin

Wärme und Flammen auf Knopfdruck, sogar per Fernbedienung – ein Gaskamin lässt sich leicht bedienen. Der Kaminofen kann mit einer Zeitschaltuhr kombiniert werden und startet dann automatisch mit dem Heizen. Aufgrund der aufwändigeren Brennertechnik verursacht ein Gaskamin jedoch deutlich höhere Anschaffungskosten als ein Elektrokamin. Eine Erdgasleitung setzt er jedoch nicht unbedingt voraus, bei geschlossenen Systemen nicht mal einen Schornstein für die Abluft. Vorhandene Installationen können zwar genutzt werden, es gibt aber auch Gaskamine, die sich mit einer Gasflasche betreiben lassen. Dann entfallen die Anschlussarbeiten und der Kamin ist an jedem beliebigen Platz in der Wohnung aufstellbar. Es muss nur noch für den Nachschub an Gasflaschen gesorgt werden.

Kombinieren Sie Ihren Gaskamin mit einem Raumthermostat, sorgt die integrierte Regel- und Steuertechnik zuverlässig dafür, dass Ihr Zimmer auf Wunschtemperatur gehalten wird. Manche Systeme können zugleich warmes Wasser bereitstellen.

Besonders interessant sind Erdgas-Nachrüst-Sets für bereits vorhandene echte Kamine. Damit geniessen Sie fortan die verlässliche Wärme ganz ohne Mühe: Legen Sie einfach Holzscheit-Imitationen oder Steine in die Flammen. Holzhacken, Schleppen und Stapeln sind für immer passé.

Gaskamin: Vorteile auf einen Blick

sicher

sauber

einfach zu bedienen

gleichmässige Flammen

auf Wunsch automatische Regelung

hohe Wärmeleistung gerade bei geschlossenen Systemen

gewünschte Optik von modern über klassisch bis historisch

Umrüsten von bestehenden Holzkaminen möglich

Gaskamin: Nachteile auf einen Blick

hohe Anschaffungskosten für den Kamin

Kosten für Anschluss an Erdgasleitung

Schornstein und Genehmigung erforderlich für offene Systeme

alternativ dauerhafte Investition in Propangas-Flaschen oder Flüssiggaspatronen

Bei Gasleitungen Abhängigkeit von Lieferanten und dessen Preisen

Alternative 3: Ethanolkamin

Bio-Ethanol ist der derzeit umweltschonendste Brennstoff für einen Kamin. Bioethanol wird aus Pflanzen hergestellt, beispielsweise aus Zuckerrüben, Mais, Getreide oder Kartoffeln. Hochwertiges Bio-Ethanol verbrennt im Ethanolkamin nahezu rauchfrei und geruchlos. Bei der Verbrennung im Kaminofen entsteht Kohlendioxid (und Wasserstoff) in der Konzentration der menschlichen Ausatemluft. Regelmässiges Lüften genügt also, um mit der Frischluft die Sauerstoffzufuhr im Raum zu gewährleisten. Die offene Flamme benötigt 1,20 m Abstand zur Decke. Die Rückwand erhitzt sich beim Heizen (maximal 80 Grad), braucht also entsprechend Abstand zu Möbeln und Wänden. Die Flammen wirken sehr heimelig, die tatsächliche Wärmewirkung für den Raum ist jedoch vergleichsweise gering. Ein Ethanolkamin ersetzt keine Heizung, er ist eher etwas fürs Auge und für das Wohlbefinden. Der Nachschub erfolgt durch flüssiges Ethanol in Liter-Flaschen oder als Gel in Dosen (sogenannte Gelkamine).

Ethanolkamin: Vorteile auf einen Blick

geringe Anschaffungskosten

schöne Flammen

leicht

klein

absolut flexibel, da keinerlei Anschluss nötig

auch einfache Wandbefestigung möglich oder Aufstellen mitten im Raum

kein Schornstein und keine Genehmigung erforderlich

geringe Kosten für Brennmaterial

verbrennt feinstaubfrei

keine Geruchsentwicklung

Ethanolkamin: Nachteile auf einen Blick

geringe Wärmeleistung

Gefahr des Verspritzens von Ethanol beim Nachfüllen

Gefahr des Verbrennens beim Nachfüllen

regelmässiges Lüften erforderlich

Fazit: Echter Kamin als Feuerstelle – muss das sein?

Die Frage lässt sich klar mit Nein beantworten. Die Feuerstelle mit echtem Holz punktet vor allem bei der Romantik, ästhetisch sind aber die Konkurrenten. Beim Abwägen aller Vor- und Nachteile der Alternativen zum echten Kamin sollten Sie den Sicherheitsaspekt im Blick behalten. Zwar sind Produkte aus Fernost häufig günstiger als Modelle europäischer Hersteller. Geprüfte Siegel wie etwa jenes vom TÜV garantieren ihnen jedoch ungetrübte Freuden am offenen Feuer im heimischen Wohnzimmer. Verlässlichkeit kostet nur ein paar Euro mehr, kann sich beim Kamin aber schnell bezahlt machen.