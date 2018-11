Mit Duke und Kalandar, den beiden Hunden spazieren wir gemeinsam zu einem seiner Lieblingsplätze direkt am See. Vorbei an zahlreichen Bootshäuschen, deren Fronten unwirklich im Nebel verschwinden. „Mit den Hunden komme ich viel hierher“, erzählt Marcel. „Besonders gerne im Winter, wenn es ruhig ist. Nie an einem Sonntag. Da ist hier die Hölle los.“