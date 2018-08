Die Luftverschmutzung in London war so dicht, dass sich die Leute verirrten und die Sichtweite teilweise auf unter einen Meter fiel. Tausende starben beim Great Smog im Dezember 1952. Seither hat sich die Luftqualität in der britischen Hauptstadt enorm verbessert – und doch «raucht» jeder, der in London wohnt oder die Metropole besucht, in vier Tagen fast drei Zigaretten.

Das hat Transport and Environment (T&E) berechnet, ein Dachverband von nichtstaatlichen europäischen Organisationen aus dem nachhaltigen Verkehrsbereich, die regelmässig Studien zum Thema Verkehr und Umwelt in Auftrag gibt. T&E begutachtete die Luftqualität in den zehn beliebtesten Destinationen für Städtereisen in Europa und trug dafür Daten von jeweils einer Messstation in diesen Städten zusammen.

Gefährliche Partikel Das Augenmerk legte die Organisation auf den Schadstoff PM2.5 – Feinstaub-Partikel, die kleiner als 2,5 µm sind. Wer grosse Mengen dieser winzigen Teilchen einatmet, belastet seine Lunge laut einer amerikanischen Studie ähnlich wie beim Rauchen. Eine Zigarette pro Tag entspricht demnach einer PM2.5-Konzentration von 22 μg/m3.

PM2.5... ...ist ein sogenannter feindisperser Schwebestaub, dessen Partikel kleiner als 2,5 µm sind. Diese besonders feinen Teilchen des Feinstaubs sind höchstens so gross wie Bakterien und können bis in die Lungenbläschen und in die Blutbahn gelangen. Eine erhöhte PM2.5-Belastung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Asthma oder Lungenkrebs führen. PM2.5 gelangt im Sommer vornehmlich durch Emissionen von Autos in die Luft. Im April 2018 hat der Bundesrat einen Immissionsgrenzwert für PM2.5-Feinstaub festgelegt, der den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation entspricht (10 µg/m3Jahresmittelwert).

Diesen Wert setzte T&E mit der mittleren PM2.5-Belastung in der ersten Augustwoche 2018 in Bezug und ermittelte so die Anzahl Glimmstängel – gerundet auf Viertelzigaretten –, die jemand, der sich in einer dieser Städte aufhält, pro Tag «raucht». Die Anzahl wurde danach mit vier multipliziert, um die Zigarettenmenge für eine viertägige Städtereise zu ermitteln. Eine Zigarette in Barcelona und Dublin Am schlimmsten steht es gemäss diesen Ergebnissen um die Luftqualität in Prag und Istanbul. In beiden Städten entspricht die PM2.5-Belastung einer gerauchten Zigarette pro Tag, also vier Zigaretten bei einem viertägigen Besuch. Darauf folgt Mailand mit drei Zigaretten in vier Tagen und London mit 2,75 Glimmstängeln. Im Mittelfeld liegen Amsterdam, Paris, Rom, und Wien mit jeweils zwei Zigaretten in vier Tagen. Nur eine einzige Zigarette im selben Zeitraum konsumiert man in Barcelona und Dublin.