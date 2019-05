Millionen von Menschen fragen Alexa täglich um Rat. Sie hören ihr zu und geben ihr Anweisungen. Und jeder Vierte, der sich regelmässig mit ihr unterhält, wünscht sich Sex mit ihr. Alexa ist kein Mensch. Alexa ist eine Sprachassistentin, eine künstliche Intelligenz. Sie besitzt keinen Körper; sie ist reiner digitaler Geist. 1,5 Millionen folgen Miquela auf dem sozialen Foto-Netzwerk Instagram. Sie verlieren sich in ihren Rehaugen, bewundern ihren makellosen Körper, schauen ihr zu, wie sie im Morgenmantel im Bett frühstückt. Miquela ist kein Mensch. Miquela ist ein computergenerierter Avatar. Sie ist ein digitaler Körper; einen Geist hat sie nicht. Philosophen streiten sich seit der Antike darüber, wie Körper und Geist zusammenspielen. Wie auch immer man zu diesem Dualismus steht, klar ist, dass es zum Menschsein beider bedarf: Körper und Geist. In der digitalen Sphäre hingegen lässt sich sowohl ein Körper ohne Geist als auch ein Geist ohne Körper künstlich erzeugen. Und zwar so, dass Menschen, die mit ihnen interagieren, im Glauben gelassen werden, sie hätten es mit einem vollständigen Menschen zu tun. Artifizielle Personen mit Pflichten Miquela sieht auf Instagram so täuschend echt aus, dass man sie auch auf den zweiten Blick noch für das Abbild einer realen Frau hält. Dass ihr so viele Menschen folgen, dass ihre Bilder kommentiert werden, als wäre sie aus Fleisch und Blut, dass die Luxusmarke Prada sie als Botschafterin entdeckt hat, das alles macht deutlich: Miquela ist für viele mehr als ein lebloser künstlicher Körper. Mag eine künstliche Intelligenz der menschlichen in vielen Belangen (noch) klar unterlegen sein, so zeigen Experimente, dass es nicht so einfach ist, sie von Menschen zu unterscheiden. In sogenannten Turingtests versuchen Menschen in einerChatUnterhaltung herauszufinden, ob sie sich mit einer Maschine oder einem Menschen schriftlich austauschen. Die Probanden sind sich teils sogar nach mehreren Minuten noch immer unsicher, mit welcher Art von Wesen sie es zu tun haben. Dass Menschen Alexa nicht nur als Sprachsteuerung nutzen, sondern mit ihr über persönliche Angelegenheiten sprechen und die artifizielle Stimme sogar sexuelle Fantasien auslöst, zeigt: Alexa ist für viele mehr als eine Software. Natürlich ist weder Miquela noch Alexa ein Mensch, bloss weil sie über menschliche Eigenschaften verfügen, die sie einem Menschen zum Verwechseln ähnlich machen. Aber man kann Miquela und Alexa als artifizielle Personen bezeichnen.

Eine einzige Person kann es nicht geben, da eine Person erst in Relation zu anderen zu einer Person werden kann.

«Person» (vom lateinischen «persona») meinte ursprünglich die Maske eines Schauspielers. Im übertragenen Sinn bezeichnete der Begriff bereits in der römischen Antike die Rolle, die jemand in der Gesellschaft spielt. Eine einzige Person kann es also nicht geben, da eine Person erst in Relation zu anderen zu einer Person werden kann. Miquela mag ontologisch gesehen bloss eine Aneinanderreihung von Einsen und Nullen sein, in der Interaktion mit Menschen wird sie aber zu dem, was sie in gesellschaftlicher Hinsicht ist: eine Influencerin auf einem sozialen Netzwerk. Ebenso erhält Alexa in den Unterhaltungen mit den Nutzern ihre Rolle als digitale Assistentin. Ihr Geltungsbereich ist dabei nicht auf eine klar eingezäunte virtuelle Welt wie ein Computerspiel beschränkt, sondern erstreckt sich auf ein soziales Netzwerk mit Millionen von Teilnehmern. Und ihre Wirkungsmacht ragt weit in die reale Welt hinein: Miquela kurbelt die Verkäufe von Prada an; Alexa schafft Orientierung im Alltag. Miquela und Alexa sind bei weitem nicht die einzigen artifiziellen Personen im digitalen Raum. Die Pendants zu Amazons Alexa sind Apples Siri, Microsofts Cortana und der Google-Assistant. Die Modeindustrie versucht gerade, eine Reihe von virtuellen Influencerinnen im Stil von Miquela zu etablieren. Und in Japan folgen Millionen virtuellen Youtube-Stars wie dem Manga-Mädchen Kizuna, einer künstlichen Intelligenz, die auf dem Videoportal Fragen der Zuschauer beantwortet. Unzählige neuartige Wesen bevölkern die digitale Sphäre. Körperlose Geister und geistlose Körper. Sie alle erhalten ihre Geltung in der Interaktion mit Menschen – und werden so zu artifiziellen Personen.

Da die neuartigen Wesen artifizielle Personen sind, kann man von ihnen Pflichten einfordern, deren wichtigste es sein könnte, ihre Künstlichkeit transparent zu machen.