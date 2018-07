Wenn Klaus Leuenberger, Koch im Restaurant Ernergarten in Ernen VS, einen Telefonanruf von Wildhüter Stefan Imhof erhält, ist das für ihn jedes Mal wie eine Wundertüte. Was hat er wohl diesmal für ihn auf Lager?

Kürzlich war es ein Dachs. Der Wildhüter ist noch so froh, einen Abnehmer dafür zu haben. Ansonsten müsste er das Fleisch nämlich entsorgen. «Und mein Glück ist es, dass andere Gastronomen solche Raritäten verschmähen», sagt Leuenberger schmunzelnd.

Der gebürtige Emmentaler setzt schon lange auf ein Thema, das erst in den letzten Jahren so richtig in Fahrt gekommen ist: Terroir und Saisonalität im wahrsten Sinne des Wortes – vom Gemüse übers Fleisch bis zum Wein. Ausser Gewürzen importiert er nichts. «Wir leben ja schliesslich mitten im Herzen Europas», sagt er. «Und diese Gegend bietet eine enorme Vielfalt an Gemüse und Tieren – gleich vor der Haustür.»

Deshalb stehen bei Leuenberger Raritäten auf der Karte wie Dachs-Ragout, Murmeltier-Gehacktes oder Tannenspitzen-Glace. Urküche aus Berg und Tal, nennt er es. Anfangs legte er den Begriff noch grosszügig aus, und das Gebiet umfasste den ganzen Alpenraum. Inzwischen gilt seine Beschränkung mehrheitlich auf das Wallis.

Nicht nur Schlüsselblumen oder Tannenschösslinge findet er gleich um die Ecke, auch Sonnenblumenknospen, die er in einheimischen Verjus einlegt, oder Alpenblüten, die er zu Toffees verarbeitet.

Auch dank dem Berglandhof, einer Betriebs- und Lebensgemeinschaft von derzeit drei Familien, kann Leuenberger sein Konzept «Farm to Table» konsequent umsetzen. «Sie bauen an, was ich brauche», erklärt er.

Gleich neben Leuenbergers Küche bewirtschaften sie einen Bauernhof mit rund 50 Hektaren nach biologisch-dynamischen Prinzipien und seit 1998 mit Demeter-Zertifizierung.