In dieser Folge zeigt uns Vanessa, mit welchen Tipps und Tricks man leicht einen «Kronenzopf» zaubert, also einen Zopf, der einmal um den ganzen Kopf herumgeht. Zusammen mit dem passenden Dirndl ist diese Frisur der Hingucker am nächsten Oktoberfest.

Vanessa Bratschi ist seit über 15 Jahren in der Beauty-Szene tätig – anfänglich als Hair- und Make-up-Artist und heute als Bloggerin und Content Creator für namhafte Marken aus der Beauty- und Lifestyle-Branche.

Wow-Effekte dank Know-how

Sie kennt sie also, die Tricks der Profis, und sagt selbst: «Auch nach Jahren in der Beauty-Branche fasziniert es mich immer wieder von Neuem, welche Wow-Effekte mit richtig angewandtem Make-up erreicht werden können.»

Auf ihrem eigenen Blog The Beauty Blog stellt sie seit vier Jahren nicht nur Beauty- und Lifestyle-Neuheiten vor, sondern vermittelt auch Do-it-yourself-Ideen oder Einrichtungstipps für zuhause.

Im Videoformat «Beauty by Vanessa» verrät sie an dieser Stelle jede Woche das eine oder andere ihrer Schönheitsgeheimnisse.

Für ihre Haarkreation hat Vanessa unter anderem folgende Beauty-Produkte verwendet: