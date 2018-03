Um alle Nachrichten fernzuhalten, habe der 53-Jährige eine Festung um sich selbst errichtet, schreibt Sam Dolnick. «Winzige kleine Informationsboote können gefährlich sein.»

Zwar lebe Hagerman zurückgezogen auf einer Farm und arbeite an Kunstwerken. Doch fahre er jeden Tag in die nächste Stadt, setze sich ins immer gleiche Lokal («Donkey Coffee») und zeichne in sein Notizbuch. Die Baristas, respektive das Servierpersonal, seien instruiert, ihn beim Small Talk nicht mit neuesten Geschehnissen aus dem White House zu belästigen.

Hagerman komme früh, bevor alle Ledersessel mit plaudernden Gästen gefüllt sind. Und er trage öfters Kopfhörer, um nicht versehentlich fremde Gesprächsfetzen aufzuschnappen.

Allerdings hört er keine normale Musik, sondern «White Noise», also eine Geräuschkulisse. Das Problem bei Songs sei, das dazwischen immer mal wieder eine Pause liege. Und da könnte es passieren, dass er versehentlich etwas aufschnappe.

So wie damals, als er bei einem Passanten mit Zeitung das Konterfei von Kim Jong Un entdeckte. Irgendwas musste mit Nordkorea im Busch sein. Was wohl? Keine Ahnung.

Hagermann verrät, dass er ursprünglich nur ein paar Tage auf sämtliche Good und Bad News verzichten wollte. Doch daraus wurde ein ernsthaftes Experiment. «The Blockade.»