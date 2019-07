Peruanische Restaurants gibt es noch nicht an jeder Ecke. Aber wenn, ist es nichts für Vegetarier, oder? O doch. Das «Lima Limón» in Bremgarten AG ist nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan. Am Buffet im hübschen, modern eingerichteten aber auch mit vielen Details verzierten Gastraum nahe beim Bahnhof, steht Chili sin Carne neben Empanadas, vegan Geschnetzeltem oder Teigtaschen. Unter den Salaten sind Räucherbohnen-, Linsen- und auch Kartoffelsalate.

Das «Barranco» in Zürich ist das neuste von drei peruanischen Restaurants vor Ort – und das exquisiteste. Auch unter der Woche sind die meisten Tische drinnen und draussen vorreserviert. Der schöne Speisesaal ist nicht rechtwinklig, denn das Lokal befindet sich in einem Kopfhaus – mit Blick auf den schönen Bullingerplatz mit Springbrunnen. Das Ambiente und der freundliche Empfang von der jungen Chefin und Halbperuanerin Christina Tobler steigert unsere Erwartungen an das Essen.

Wir starten mit einem Pisco Sour (Fr. 14), dem mit Eiweiss aufgeschäumten Traubenmost – Perus Nationalgetränk – und kommen schneller als erwartet mitten in Zürich in Ferienstimmung. Wir wissen nicht exakt, was wir bestellt haben – gerade so als wären wir tatsächlich im Ausland. «Aji» hätten wir aber googeln sollen. Das Wort bedeutet Chilisauce und machte selbst das Süsskartoffelpüree zum rassigen Erlebnis. Wegen der wilden Bezeichnung aber haben wir den rohen Adlerfisch an Tigermilch bestellt und sind begeistert.

Glasierter Schweinebauch, grüner Reis und Quinoa an einer Sauce aus wildem Koriander ... Wir leeren je drei Teller (Fr. 6–20) und doch bleibt noch reichlich Platz für ein Dessert: «Sueño de Lucuma», ein Frucht-Mousse mit Schoko-Mais-Crumble und Schokoladen-Glace. (aw/kus)

Hinweis:

Lima Limón, Zürcherstrasse 6, Bremgarten, 056 631 45 45, Mo–Mi 9 bis 19 Uhr, Do–Sa 9 bis 23 Uhr. www.limalimon.ch

Barranco, Sihlfeldstrasse 141, Zürich, 041 558 58 33, Dienstag bis Samstag, 18 bis 24 Uhr. www.barranco.com