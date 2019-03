Wer jetzt in die Ferien verreist, hat die beste Wahl getroffen. Die Sterne prophezeien laut Monica Kissling eine Woche zum Träumen und Feiern. Das kann man übrigens ebenso gut an der Fasnacht – dort, wo sie bereits in vollem Gange ist. Alles was Konzentration und Disziplin verlangt, will hingegen in den nächsten Tagen nicht so recht gelingen.