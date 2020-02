Die andere Klimakrise: Als die Schweiz eine Eiszeit fürchtete

Angesteckt hat sich auch der 1879 geborene Berner Geophysiker Alfred de Quervain, der bei der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt arbeitet. Als Mitglied der Schweizerischen Gletscherkommission vermisst er mit selbstentwickelten Instrumenten die Ausweitung des Grindelwaldgletschers und ist Initiator der Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch. Seit Jahren plant er, das Eis in Grönland wissenschaftlich zu untersuchen. In der NZZ gibt er eine Annonce auf, in der er Teilnehmer für sein Grönland-Abenteuer sucht, und erhält dem Zeitgeist entsprechend viele Bewerbungen. De Quervain wählt nur Schweizer Expeditionsmitglieder aus und propagiert die Schweiz als Polarforschernation.

Die Menschen der Jahrhundertwende beschäftigt nicht nur die drohende Eiszeit. Es ist die Zeit des späten Hochimperialismus der grossen Mächte, welche sich die Welt, insbesondere Afrika aufgeteilt haben. Der einzigen weissen Flecken auf der Weltkarte sind die eisigen Pole. Schon im 19.Jahrhundert hat ein Wettlauf um die Polargebiete begonnen. 1909/09 streiten sich Frederick Cook und Robert Peary, wer den Nordpol zuerst erreicht hat, und 1911 steht Ronald Amundsen als erster Mensch am Südpol. In der Öffentlichkeit grassiert das Polarfieber.

Nicht so stark im Polarfieber wie die Bevölkerung ist der Schweizer Bundesrat. Dieser lehnt die Finanzierung der mit 30000 Franken budgetierten Expedition ab. De Quervain ist enttäuscht, findet aber finanzielle Unterstützung bei der NZZ, die sich die Rechte auf die abenteuerliche Geschichte sichert, sowie auch von Schweizer Sport- und Lebensmittelfirmen. So startet am April 1912 die Schweizer Expedition mit einem Dampfschiff von Kopenhagen aus.

In de Quervain sieht man die Schweiz in dieser Zeit

Am 16. April 1912 erreicht de Quervain die Westküste Grönlands. Die Forscher lernen dort von den Inuit mit dem harten, eisigen Alltag zurechtzukommen, die Schlittenhunde zu führen und die Schuhe zu flicken. Viele Grönland-Expeditionen sind gescheitert, weil Wasser in die kaputten Schuhe gelaufen ist und die Abenteurer wegen ihrer abgefrorenen Füsse gestorben sind. Die Arbeit mit den Schweizern ist bei den Einheimischen willkommen, auch weil die Inuit gerade ihren wichtigsten Erwerbszweig verlieren. Ihr Tran für die Tranlampen ist wegen der Elektrifizierung immer weniger gefragt.

Am 20. Juni brechen die Forscher auf. Am 13. Juli setzt de Quervain in kolonialer Manier eine Schweizer Flagge auf dem höchsten Punkt der Reise. Sie staunen über die Weite und Einsamkeit auf der Eisinsel, leiden an den harten Bedingungen und erreichen am 25. Juli ein bereitgestelltes Vorratsdepot an der Ostküste. Dort weinen die Abenteurer, weil sie ihre Schlittenhunde, welche ihr Überleben auf dem 650 Kilometer langen Weg gesichert haben, zurück und dem Tod überlassen müssen.

Dank der Berichterstattung in der NZZ sind Quervains Abenteuer in der Schweiz bekannt und lösen einen Polarboom aus. Diese Publizität musste der Finanzierung wegen sein, doch Quervains Abenteuer hat in erster Linie einen grossen wissenschaftlichen Wert – und zwar bis heute, wie Martin Lüthi, Glaziologe an der Universität Zürich sagt.