Die Initiantin und Mitbegründerin der Vereinigung Lipödem Schweiz ist die Ostschweizerin Heidi Schmid-Ackermann. Sie erkrankte 2011 am Lipödem. Von einem Tag auf den anderen schwollen ihre Beine stark an. Sie nahm zu, obwohl sich die ausgebildete Ernährungs-Psychologin immer ausgewogen ernährt hatte. Heidi Schmid-Ackermann recherchierte. Sie verteilte Flyer in Arzt- und Physiotherapiepraxen, Apotheken, Drogerien und Fitnesscentern, suchte nach Gleichgesinnten, gründete Lipödem-Selbsthilfegruppen und rief 2014 die Vereinigung Lipödem Schweiz ins Leben, die sie bis März 2019 präsidierte. Bis heute führt sie eine eigene Beratungspraxis in Sargans und leitet die Selbsthilfegruppe Sargans/Graubünden. Im Herbst erscheint ihr erstes Buch im KaMeRu Verlag. In «Die Entartung (m)eines Körpers» schildert die Ostschweizerin ihre Krankheitsgeschichte sowie fachliche Erkenntnisse und gibt den Patientinnen eine Stimme. (lim)