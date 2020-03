Der Weg zum Glück: Was wir für ein gutes Leben brauchen

Das sah auch der amerikanische Psychologe Martin Seligman so, der die Positive Psychologie in den 1990er-Jahren populär machte. Noch ist die Wissenschaft darüber, was mit dem Menschen richtig ist, sehr jung. Doch Forscher, Wirtschaftsführer und die breite Bevölkerung interessieren sich immer stärker dafür, was es braucht, um heutzutage nicht nur körperlich, sondern auch mental gesund zu bleiben.

Gehen Sie am besten an die frische Luft, tanken Sie Sonne, und bewegen Sie sich so, dass Sie gefordert, aber nicht überfordert sind. Und vor allem: Beobachten Sie, was in Ihrem Kopf vorgeht. Negative Glaubenssätze, Selbstkritik und übermässiges Leistungsdenken schaden Körper, Geist und Seele. Hier hilft nachweislich, auch das in Tausenden Studien belegt: Meditation. Insbesondere die «loving kindness meditation» (LKM), auch Metta-Meditation genannt. Dabei richten Sie Ihre Gedanken sanft auf das Gute in Ihnen und der Welt. Das bewirkt nachweislich mehr Glücksempfinden und Energie für anderes.

Als Flow bezeichnet man in der Psychologie einen Zustand der völligen Konzentration, in welchem der Mensch in seiner Aufgabe aufgeht. Der Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi gilt als Schöpfer der Flow-Theorie. Sie kennen das vielleicht: Eine Aufgabe absorbiert Sie so sehr und macht Sie so zufrieden, dass Sie Zeit und Raum vergessen. Der Flowzustand ist ein zentrales Element von Glück. Das ist es auch, was wir an Kindern beobachten können: Sie spielen so versunken, dass sie nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Forscher gehen davon aus, dass der Mensch etwa 15 Minuten ungestörte Aufmerksamkeit auf etwas legen muss, das er als nicht zu schwierig und nicht zu einfach erlebt, um in den Flow kommen zu können.

Wichtig deshalb: Legen Sie Ihr Handy weg, unterbrechen Sie nicht ständig, was Sie tun. Das mag in einem ersten Moment ungewohnt sein, wirkt sich aber langfristig auf ihr Lebensglück aus. Auch haben Studien bewiesen: Wenn Sie in einem Bereich strukturiert sind und sich disziplinieren, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch in einem anderen Bereich länger durchhalten. 15 Minuten Fitness auf der Matte, jeden Tag zur gleichen Zeit, hilft Ihnen also unter Umständen, regelmässiger Ihre Rechnungen zu zahlen.

4. Wenn das Leben Sinn ergibt