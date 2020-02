Der Kleiderschrank wird zur Goldgrube: So lassen sich alte Klamotten schnell weiterverkaufen

Vanessa Ravasio ist eine hübsche Tessinerin. Sie mag Mode. Zeigt sich in bauchfreien, sportlichen Tops, dazu hochgeschnittenen Jeans und Vans- Turnschuhe. Nichts Aussergewöhnliches für eine 17-Jährige. Aussergewöhnlich ist eher, dass man ihr das alles abkaufen kann. Für 5 bis 25 Franken, secondhand. Für drei Franken Porto verschickt sie es in die Schweiz, für sieben Franken in die Welt.

Die Tessinerin ist eine von 16 Millionen meist jungen Frauen, die über die App Depop den Inhalt ihrer Kleiderschränke zu Geld machen wollen. Dafür inszenieren sie die Outfits, wie sie es auf Instagram gelernt haben: mit Style, Filter und flachem Bauch.

Dafür gibt es Likes und auch mal einen Verkauf. 50 Verkäufe sind es bei Vanessa Ravasio, dafür gibt sie jeweils 10 Prozent Provision an die Plattform ab. 478 Leute haben ihre Seite abonniert. Damit ist die Schweizerin ein sehr kleiner Fisch im grossen Secondhand-Meer.

Aus dem Schlafzimmer ein ­Modeimperium aufbauen

Die bekannteste Depop-Verkäuferin, ist die Amerikanerin Isabella McFadden alias iGirl. Ihr folgen auf der Plattform 593000 Menschen, fast 34000 Verkäufe hat sie bislang generiert. Die 23-Jährige präsentiert ganze Outfits, die sie aus den Brockenhäusern in Los Angeles zusammenkauft und weltweit verschickt. Das meiste im angesagten 90-Retro-Techno-Stil. Nach eigenen Angaben generiert sie damit einen Jahresumsatz im sechsstelligen Bereich und hat eine eigene Kleidermarke gegründet. Getreu dem Depop-Slogan: