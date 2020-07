Der Bund warnt: Am Geburtstag der Schweiz wird es heiss

Die Sonne strahlt für das Geburtstagskind Schweiz. Bis und mit 1. August heisst es: Schatten suchen, viel trinken und ins kühle Nass hüpfen. Das Thermometer klettert in die Höhe, der Bund hat für das Tessin, das zentrale Wallis und die Region Genf eine Hitzewarnung ausgegeben. Bereits am Montag wurde in Genf mit 34,6 Grad die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen. Nun werden morgen und am Bundesfeiertag bis zu 38 Grad erwartet.

Verglichen mit den vergangenen Jahren hat die Schweiz 2020 bisher eher wenig geschwitzt. In einigen Gebieten, wie etwa am Bodensee, verzeichneten die Messstationen bis anhin noch keinen Tag mit Temperaturen über 30 Grad, sagt Stephan Bader, Klimatologe bei Meteoschweiz: «In diesem Sommer fallen die Hitzetage sporadisch und verhältnismässig spät aus.»