«Den 19. Oktober verbuche ich als schwarzen Montag»: Marco Müller (35), Gastronom aus Oberhof (AG)

«Als wir den Adler am 21. August eröffneten, lief es trotz Corona die ersten Wochen sehr gut. Aber den 19. Oktober habe ich als den schwarzen Montag in meinem Kalender verbucht. Bis dahin war mein Reservationsbuch voll, ab diesem Tag aber hagelte es die Absagen. Reservierungen, Vereinsanlässe, Vorausbuchungen für Weihnachtsessen – alles gestrichen. So hatten wir im November nur rund 25 Prozent des Umsatzes vom September. Trotzdem habe ich den Schritt, mich in der Gastronomie mit dem ‹Adler› als erstes eigenes Lokal selbstständig zu machen, nicht bereut. Es kommen ja auch wieder bessere Zeiten.»