Eine Strategie, die die Aargauerin im Laufe ihres Lebens immer wieder anwendet. Die Geschichte beginnt an der Laufenburger Fasnacht Anfang der 60er Jahre. Mit 13 wird Brigitte Obrist vergewaltigt.

25 bis 35 Anfälle in 24 Stunden. Es ist der Kopfschmerz, der jetzt Brigitte Obrists Leben bestimmt. «Wenn ein Anfall vorüber ist, probiere ich diesen zu vergessen», sagt die 55-Jährige in der Sendung «SommerTalk» auf Tele Züri zu Moderatorin Patty Boser.

Mit 20 wird sie genau das: Prostituierte. Einige Jahre später betreibt sie bereits einen eigenen Salon. Bis sie ihr Trauma überwunden zu haben glaubt, durch das Gefühl der Macht: «Durch ihre Lust waren mir die Männer ausgeliefert.» Vieles habe sie zu dieser Zeit aber auch einfach verdrängt.

«Geheult wie ein Schlosshund»

Später amtet Brigitte Obrist als Projektleiterin bei der Aids-Hilfe Schweiz, setzt sich für die Rechte der Prostituierten ein. In diesem Zusammenhang wird sie zu einer Ausstellung über Kindsmissbrauch nach Graz eingeladen – da bricht der Damm. «Ich bin nachhause gefahren und habe geheult wie ein Schlosshund.» Zusammen mit einer Therapeutin arbeitet sie endlich auf, was sie so lange verdrängt hat.

Heute ist Obrist aufgrund ihrer Kopfschmerzattacken arbeitsunfähig, bezieht schon seit Ende der 90er-Jahre eine IV-Rente. «Cluster-Kopfschmerz» nennt man die Form von Kopfschmerz, an der Obrist leidet. Plötzliche, starke Schmerzattacken, die sie nur durch das Spritzen eines gefässverengenden Mittels lindern kann.

