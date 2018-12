Weit unten im teufen Thal, unmittelbar vor dem Wald, der steil bis zur rothen Fluh empor steigt, schmiegen sich drei Höfe an den breiten Bach. Seit Jahrhunderten trotzen Nusshof und Oberhof dort, neben der alten, knorrigen Eiche, Wind und Wetter. Auch dem dritten im Bunde, dem neuen Hof, der mit einem mächtigen Horn ussen an der Wand verziert ist, wird nichts je etwas anhaben können. Der Felssturz vor einem halben Jahr hat das Dorf zwar schwer getroffen. Aufgeben aber war nie eine Option. Oder frei nach Goethe: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes und Dauerhaftes bauen.“ Es ist ein idyllischer Flecken Erde. Majestätisch hebt sich ein Geschwader Lochtauben in den blauen Himmel. Auf den saftig grünen Wisen muhen die Kühe. Am Waldesrand jenseits der langen Bruck, wo der Biber ist und die Füchse hausen, halten die Magden jeden zweiten Tag ihre Messen. Manchmal laufen sie auch hinüber ins Gotteshaus, weil es ihnen zuwider ist, wenn die Kirch leer aussieht, sitzen auf den alten Benken und erzählen sich von diesen und deren Dingen. Oft ringen sie dabei um Worte. Meist dann, wenn sie Erdogan singen hören. Der wäre nur allzu gerne ihr holder Banknachbar, führt sich aber jeweils auf wie weiland Kaiser Augst. Freunde findet er so natürlich nicht.

Er ist die eine Ausnahme, die es überall gibt. Ansonsten ist es ein Urdorf mit völlig unbescholtenen Bürgern. Nichts Verruchtes, kein „Village of Sins“, kein Dorf der Sünden. Hier ist die Welt noch völlig in Ordnung. Hier kommt kein Schaf is Heim. Hier lebt Jakob Lenz. Einst war er Gebüreneintreiber und galt als Flausenmacher, heute schreibt er Kurzgeschichten. „Komm zum See, Wendelin“ ist sein aktueller Bestseller, und wenn er aus seinem neuen, schönen Buch vorliest, merkt man, wie gut es ihm mittlerweile geht. Das war nicht immer so. Früher – man möge es ihm verzeihen – war ihm seine Gesundheit so ziemlich egal. Und es kam, wie es in solchen Fällen zwingendermassen immer kommt: Seine Organe begannen zu streiken. Seit er diesen Geschwüren losgesagt hat, ist er ein neuer Mensch. Er macht sogar wieder Sport. Allerdings ungern allein. „Denn wenn ich solo thurn, bin ich nachher müde und muss ganz vil ligen.“ Er sei halt auwch nicht mehr der Jüngste.

Die Serie Patrik Schneider (40) ist Art Director von CH Media in Aarau. Die Fotografie ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Nach zwei längeren und vielen kürzeren Reisen auf sechs Kontinenten geht er seit Ende Juli mit seiner Canon 6D und einem 100mm-Makro-Objektiv auf Entdeckungsspaziergänge durch Dörfer und Städte in den Kantonen Aargau, Solothurn, beider Basel und im Bezirk Dietikon. Nicht mit dem Ziel, den Ort in seiner Gesamtheit abzubilden. Sondern, um in zwei Stunden die andere, die überraschende, die ungewöhnliche Perspektive zu suchen. spaziergaenge@chmedia.ch Das Dossier finden Sie hier