In den Alpen ist dieser Wendepunkt laut dem Glaziologen Matthias Huss bereits erreicht. Die Situation könnte deshalb während der in Zukunft häufigeren Hitzewellen prekär werden. Die Eisschmelze ist nach Huss aber nur in Gletschernähe wichtig, für die grossen Flüsse aber nicht alarmierend, weil das Verschwinden der Gletscher den kontinentalen Abfluss nicht massgeblich beeinträchtigt. Lokal in Gletschernähe ist allerdings mit Wasserknappheit zu rechnen. (Kn.)

Die Gletschermodelle der ETH-Forscher zeigen, dass global die durch Eis bedeckten Gebiete auch in Zukunft noch genug Wasser liefern werden. Mit der Klimaänderung steigt der Abfluss zuerst sogar an, da das als Eis gespeicherte Wasser freigesetzt wird. Werden die Gletscher aber zu klein, wird ein Wendepunkt erreicht, den Glaziologen als «Peak Water» bezeichnen. Wo noch tosende Gletscherbäche fliessen, werden dann Steinwüsten zurückbleiben.

Der ETH-Glaziologe Matthias Huss hat untersucht, ob das Wasser knapp wird, wenn in Zukunft viele Gletscher wegen des Klimawandels verschwinden. Weltweit gibt es rund 200 000 Gletscher. Viele erfüllen eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf, indem sie Abflussschwankungen der Flüsse ausgleichen. Und die Flüsse unter den Wasserschlössern Alpen, Himalaya und Anden sind Lebensadern, an denen weltweit mehrere Milliarden Menschen hängen.

Der Rekordverlust konnte konkret verhindert werden, weil vor allem im Wallis teilweise bis zu 70 Prozent mehr Schnee lag als normal. In der Schweizer Gesamtbilanz glich das die grösseren Schmelzbeträge der Gletscher im Osten und Norden der Alpen aus.

Zwar hatte es im Winter auch in den nördlichen und östlichen Alpen viel geschneit, aber in den sehr warmen und trockenen Monaten April und Mai nahmen die Schneehöhen dann markant ab. Die Schnee-Messfelder aperten dort trotz der grossen Winter-Schneemengen nicht später als aus als in anderen Jahren.

Drei Meter weniger dick

So sind die Verluste der Schweizer Gletscher in diesem Jahr gesamthaft doch massiv. Im Osten zerfällt der Pizolgletscher regelrecht. «Am meisten verloren hat wie in den vergangenen Jahren der Glacier de Tsanfleuron bei Les Diablerets», sagt Matthias Huss. Der etwa drei Quadratkilometer grosse Gletscher hat im Mittel bis zu drei Meter an Dicke verloren.

Die Messungen auf zwanzig Gletschern in alles Landesteilen zeigen, dass die Massenbilanz bei allen stark negativ ist. Also die Bilanz zwischen Zuwachs durch Schnee und Verlust durch Schmelze. Viele Gletscher büssten 1,5 bis 2 Meter mittlere Eisdicke ein, wie die Expertenkommission für Kryosphärenmessnetze der Akademie der Naturwissenschaften gestern bekannt gegeben hat.