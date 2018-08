Mit dem Animationsfilm «Frozen» («Die Eiskönigin») landete Disney 2013 einen Hit. Damit der Schnee im Film möglichst realistisch aussah, zog das Animationsstudio Experten von der University of California in Los Angeles (UCLA) heran. Mit diesen Forschenden arbeitete auch Johan Gaume von der ETH Lausanne (EPFL) und dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), um die bisher naturgetreuste 3D-Simulation von Schneebrettlawinen zu entwickeln.

Dieses Modell gibt laut SLF und EPFL nie da gewesene Einblicke, wie Lawinen funktionieren. Die Vorgänge in einer Lawine von der Auslösung bis zum Ende des Abgleitens werden durch ein Zusammenspiel verschiedener Parameter und physikalischer Prozesse bestimmt, die schwierig am Computer in 3D nachzubilden sind.