Dank Corona läuft Tinder heiss: Der eine möchte mich umhauen, der andere will Sex

Links, links, rechts, links, rechts. So kann es bei Singles in der Isolationszeit Stunden lang gehen. Und die dazugehörige App, in der man nach links und rechts wischt, heisst «Tinder». Die Dating-App, die es schon seit 2012 gibt, um die es zwischenzeitlich aber ruhiger geworden war, feiert nun dank des Coronavirus ein grosses Comeback. Frei nach dem Motto «Keep your hands clean and your minds dirty» – also: «Halte deine Hände sauber, die Gedanken dürfen schmutzig bleiben», chatten vor allem junge Leute, was das Zeug hält.

Aber wie sieht es in Wirklichkeit aus? Sind die jungen Leute trotz Corona wirklich dazu bereit, sich zu treffen? Um das herauszufinden, habe auch ich angefangen, nach links und rechts zu wischen. Und obwohl unter vielen Bildern Hashtags wie #stayhome oder #socialdistancing stehen, sind längst nicht alle Nutzer von dem Virus eingeschüchtert. «Quarantine and chill», statt dem bekannten «Netflix and chill», heisst es etwa bei dem 23-jährigen Thomas.

Der 24-jährige Nicola ist frecher und will wissen, ob er mich umhauen kann, falls es das Virus noch nicht gemacht haben sollte. Andere suchen in der App einen sogenannten «Quarantine Buddy», um die Zeit nicht alleine verbringen zu müssen. Der 23-jährige Hezron, Austauschstudent aus Los Angeles, ist hartnäckiger und will ein Treffen. «Ich wurde negativ auf das Virus getestet, also ist bei mir alles gut», schreibt er und fügt einen Zwinkersmiley hinzu. Dass der Bundesrat, genauso wie aber auch Tinder von Treffen abraten, interessiert ihn nicht weiter. Er sei lediglich auf Spass aus.

Tinder schlägt Buch-Club statt Schäferstündchen vor

Genauso denkt auch der 25-jährige Julian aus Baden. Er trifft seine Dates weiterhin, Pandemie hin oder her. «Ich kann nicht tagelang schreiben und dann passiert nichts. Das ist doch langweilig», sagt er. Sex sei ihm wichtig und darauf wolle er auch nicht in Coronazeiten verzichten. Telefonsex? Das käme für ihn nicht in Frage: «Auf keinen Fall. Dann kann ich mir auch gleich nur Videos anschauen und auf das Schreiben verzichten.»