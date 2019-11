Da schütteln Ärzte den Kopf: Gemäss einer Netflix-Doku schützt vegane Ernährung vor Krebs

Rund drei Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ernähren sich vegan. Die Dokumentation «The Game Changers», welche seit kurzem auf Netflix zu sehen ist, versucht den übrigen 97 Prozent eine vegane Ernährung schmackhaft zu machen.

Ein Muskelberg als Kämpfer für Vegane

Hauptdarsteller der Dokumentation ist James Wilks. Der Brite ist MMA-Fighter und trainiert Elite-Sondereinheiten. Während seiner Karriere im Ring füttert er seine Hochleistungsmaschine mit Fleisch. Doch dann verletzt er sich an den Knien. Mindestens sechs Monate kein Sport, so das Verdikt der Ärzte. Wilks will so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und beginnt zu recherchieren: Welche Ernährung unterstützt den Heilungsprozess am besten? Er stösst auf eine Studie. Angeblich sollen sich römische Gladiatoren zu einem Grossteil mit pflanzlichen Lebensmitteln fit gehalten haben.