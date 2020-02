Corona-Virus-Expertin warnt: «Immer mehr Infizierte werden sich verstecken!»

Was hat Sie beim Ausbruch des Corona-Virus am meisten überrascht?

Die renommierte US-Politologin Suerie Moon untersucht das Zusammenspiel von Politik und Gesundheitswesen. Sie ist Co-Direktorin am Global Health Centre des Graduate Institute in Genf, hat an den Universitäten Yale, Princeton und Harvard studiert und ist derzeit eine gefragte Expertin bei internationalen Medien zu Fragen rund um das Corona-Virus. Sie empfängt CH Media in ihrem Büro, unweit des Hauptsitzes der Weltgesundheitsorganisation WHO, mit Blick auf die Zuggleise und die Spitze des Jet d’Eau, dem Springbrunnen des Genfersees.

In den letzten fünfzig Jahren gab es keinen Fall, der in einer derart angespannten Politlage geschehen ist. Vor allem auch, weil er in China ausgebrochen ist. Das Land befindet sich in einem Handelskrieg mit den USA. Und das Land geschehen Umwälzungen, politisch und wirtschaftlich. Gleichzeitig gibt es nach wie vor Mängel in Bezug auf das Mediensystem, die Freiheit der Zivilgesellschaft.

Die Medien spielen eine vitale Rolle, indem sie die neuen Informationen öffentlich machen. Das ist essenziell. Und sie stellen den Regierungen und Organisationen wie der WHO die nötigen, kritischen Fragen. Aber klar, es gibt auch negative Seiten. Die Verbreitung von Spekulationen, Panik bis hin zum Schüren von Fremdenfeindlichkeit. In Krisen gibt es immer Chancen für Menschen, um zusammenzukommen. Krisen bringen immer die besten Seiten der Menschheit hervor – aber auch die schlimmsten.

Der freie Fluss an Informationen ist bei einer Epidemie am wichtigsten. Und dieser ist in China nun mal nicht gegeben. Medien, auch die sozialen Medien, werden kontrolliert. Die Nachrichten zum Corona-Virus hätten bereits Anfangs Dezember rausgehen müssen. Schon damals gab es erste Anzeichen. In einer freieren Gesellschaft wäre dies wohl geschehen. Aber es kam zu Verspätungen in der Kommunikation, die es dem Virus erlaubten, sich schneller zu verbreiten.

Auch in der Schweiz lassen manche Restaurants chinesische Touristen nicht mehr rein.

In vielen Ländern ist die Migration ein politisch heisses Thema. Und in so einem Kontext ist ein Virus, den man mit einem Land verbindet, alles andere als förderlich. Ich habe koreanische Wurzeln, bin in den USA aufgewachsen und lebe nun in Genf. Mein Sohn geht hier in die Schule. Ich mache mir Sorgen, ob er schlecht behandelt wird, weil er für manche chinesisch aussehen mag. Bis jetzt ging aber alles gut.

Der WHO-Direktor traf zuerst Präsident Xi, bevor die WHO den Notstand ausgerufen hat. War das gut?

Es war ein Drahtseilakt. Die WHO wurde für diesen Schritt gelobt, aber auch kritisiert. Einerseits war es wichtig, dass China kooperiert. Insofern machte das Treffen Sinn. Aber es gibt auch das Risiko, dass die WHO unter den Verdacht geraten könnte, sich von China – dem zweitgrössten Geldgeber der Organisation – beeinflussen zu lassen. Es ist ein Balanceakt, zwischen wissenschaftlichen Fakten und politischen Beziehungen mit einer Supermacht.

Einem Virus sind Ländergrenzen egal. Inwiefern spielt die nationale Souveränität dennoch eine Rolle beim Umgang mit dem Virus?

Es ist eine internationale Krise. Aber Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen in unserer Welt zu. Nicht überall, aber zum Beispiel in den USA, wie die aktuelle Regierung mehrfach klargemacht hat. Das ist die grosse Herausforderung für die WHO. Denn manche Länder möchten ihre Daten der WHO nicht sofort preisgeben. Am Schluss bleiben die nationalen Regierungen nun mal für die Gesundheit ihrer Bevölkerung verantwortlich, insofern ist es logisch, dass manche Länder Quarantänen erstellen oder ihre Bürger aus dem Ausland nach Hause transportieren. Auch wenn nicht alle Massnahmen von der WHO empfohlen werden.

Hat die WHO also an Bedeutung verloren in den vergangenen Jahren?

Die WHO war nie wichtiger. Ich will mir gar nicht vorstellen, wo wir heute wären mit dem Corona-Virus ohne die WHO. Die Organisation bringt die besten Experten an einen Tisch, informiert ständig über Fortschritte und koordiniert die Prävention.