Eine moderate Überschreitung des Grenzwertes heisst nicht automatisch, dass eine Gefahr für die Gesundheit besteht. Aber der kalkulierte Sicherheitsabstand zur Aufnahmemenge, die im Tierversuch toxisch wirkte, wird verringert. Bei Tieren wirkt sich eine permanent zu hohe Aluminiumaufnahme negativ auf das Nervensystem, die Knochenentwicklung und die Fruchtbarkeit aus. Mensch und Tier sind aber verschieden und reagieren auf Giftstoffe unterschiedlich. Da sich zudem jeder Mensch unterschiedlich ernährt und Pflanzen je nach Art und Standort sehr verschiedene Mengen Aluminium aufnehmen, ist es unmöglich, eine genaue Aussage darüber zu treffen, wie viel des Metalls wir über Lebensmittel aufnehmen. Man darf aber davon ausgehen, dass man bereits übers normale Essen mehr Aluminium zu sich nimmt, als empfohlen wird.

Um sich nicht zusätzlich mit Aluminium zu belasten, empfehlen Experten, sich an dem vom Strahlenschutz bekannten ALARA-Prinzip zu orientieren, was so viel bedeutet wie «as low as reasonably achievable», auf Deutsch «so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar». Man setzt also auf den gesunden Menschenverstand.

Stefan Kunfermann vom Berner BLV ergänzt: «Für Aluminium bedeutet das, am besten keine flüssigen, sauren oder salzigen Lebensmittel damit in Kontakt zu bringen, und wenn doch, den Kontakt so kurz wie möglich zu halten.»

Vorsicht bei Salamisandwich

Und was ist mit Schokolade? Sie weist zwar aufgrund des enthaltenen Kakaos von Natur aus einen eher hohen Aluminiumgehalt auf, kann aber bedenkenlos in Alufolie gewickelt werden. Grund: Sie ist süss, trocken und fest und löst somit keine Aluminiumionen aus der Folie. Das gilt auch für die beliebten Folienkartoffeln.

Anders ist es zum Beispiel bei in Alufolie gebackenen Spargeln oder Lachs mit Zitronensauce. Auch bei einem Salami-Sandwich, das in Alufolie gehüllt ist, oder bei Laugenbrezeln, die auf Aluminiumblechen gebacken werden, können sich beträchtliche Mengen Aluminium lösen und ins Essen übergehen.

Vom deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung kürzlich getestet wurden Sauerkrautsaft, Apfelmus und passierte Tomaten, die im Warmhalteprozess nach dem sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren zubereitet werden: Dabei wird das Essen in Aluschalen heiss abgefüllt, abgekühlt, gelagert und dann wieder erhitzt. Offenbar werden dabei die empfohlenen Alu-Mengen recht deutlich überschritten. Trotzdem teilte das BfR mit: «Die festgestellten Werte sind nicht unmittelbar gesundheitlich bedenklich.»

Aluminium habe eine geringe akute Toxizität, sagt der Kieler Professor Edmund Maser, kritisch seien chronisch zu hohe Dosen. «Wir können davon ausgehen, dass jemand, der zehnmal im Jahr grilliert und dabei Aluminiumschalen verwendet, keine grossen negativen Effekte zu befürchten hat», sagt Maser. Sicher sei jedoch, dass Aluminium in das Grillgut übergehe.

Diese Menge kann man reduzieren, wenn man ein paar Regeln beachtet. Die Wichtigste: das Fleisch – oder auch Gemüse – erst nach dem Grillen salzen und würzen. Auch die Zeitdauer wirkt sich auf die austretende Aluminiummenge auf: Je kürzer das Grillgut mit der Aluschale in Kontakt kommt, desto weniger Aluminium nimmt es auf.

Im Zweifel für die Aluschale

Da Marinaden nicht nur sauer, sondern auch flüssig sind und sich so noch einmal mehr Aluminium lösen kann, raten einige Toxikologen sogar dazu, das Fleisch erst nach dem Grillen zu marinieren. Das aber ist in den Augen vieler Köche ein Unding, schliesslich soll eine Marinade lange einziehen. Eine Lösung könnte sein, andere Grillschalen zu verwenden, zum Beispiel solche aus Keramik oder Edelstahl. Neben der geringeren Toxizität können sie mehrfach verwendet werden und schonen die Umwelt.

(Mitarbeit: hag)