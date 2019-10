Von 24. bis 28. Oktober findet in Bern der Suisse Caravan Salon statt. Unter den rund 350 Ausstellern befindet sich auch Ford mit dem Nugget, Mercedes mit dem Marco Polo und VW mit California und Grand California. Es werden Fahrzeuge und Zubehör präsentiert, und man erhält auf alle seine Fragen rund ums mobile Campieren kompetente Antwort.

Selbst wer sich seinen Camper selber bauen will, findet in Bern Material, Beratung und Know-how, was beim Gelingen des Unterfangens hilfreich sein dürfte. Studiert man die Informationen unter www.suissecaravansalon.ch, trifft man zudem auf jene Exoten, die sich auf die wirklich grosse Freiheit spezialisiert haben, indem sie die Grenzen befestigter Strassen durchbrechen. Sie gehen mit dem Camper offroad und ebnen den Weg zu selbst jener absoluten Stille, die nur von einer Nacht inmitten der Sanddünen ausgehen kann.

Ein Stück offroad wird auch geboten, mit einem Spezialparcours, auf dem man das Potenzial solcher Fahrzeuge miterfahren kann. Die Messe ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr, am Freitag bis 20 Uhr geöffnet. (sm)