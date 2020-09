Bordellbesuche und die Kunst der Verführung: Ein Sexualtherapeut erklärt was fehlt, wenn der Sex fehlt

Ich schaue mit ihnen an, wie man mehr in Kontakt mit Frauen kommt, wie man auftritt, wie es zu Sex kommen könnte. Es geht ums Verführen, ums sich Präsentieren. Und man kann die Selbstbefriedigung genussvoller gestalten. Da ist oft Potenzial da, sodass es zu einem valablen Ersatz werden kann.

Bordelle gehören zu unserer Gesellschaft, die Dienstleistung hat zwar kein gutes Ansehen, aber ohne geht es auch nicht. Oder doch? Wir wollten von einem Sexualtherapeuten wissen, was er darüber denkt. Werner Huwiler ist Mitglied des Zürcher Instituts für klinische Sexologie&Sexualtherapie ZISS. Er sieht viel Aufholbedarf in der sexuellen Entwicklung – bei Männern und Frauen.

Ja, das ist klassische Sexualtherapie. Man muss den eigenen Körper besser kennen lernen. Es geht darum, etwas zu lernen, was mehr mit der Realität und weniger mit Fantasien zu tun hat. Man kann mit 70 Jahren ja auch nicht mehr auf einen 4000er-Gipfel rennen, aber man kann noch wunderbare alpine Wanderungen machen. Wenn ich daran festhalte, dass ich noch 4000er bezwingen will, frustriert das. Diese Anpassungsleistung müssen wir im Alter auf verschiedenen Ebenen machen, auch im Sexualbereich.

Was finden jene, die das können, an ihren Partnern attraktiv?

Auf den Kommentar über das Buch über die Schweizer Prostitution «Piff, Paff, Puff» erhielten wir erstaunlich viele Zuschriften. Ein Mann schrieb, er gehe nicht ins Bordell, aber er hätte sehr gerne Sex. Er sei 72 Jahre alt, aber stehe auf junge Frauen, und die wollten keinen Sex mehr mit ihm. Was sagen Sie so einem Mann?

In anderen Leser-Rückmeldungen hiess es, es sei naiv, Regelungen in Bordellen zu fordern wie Alterslimite, Arbeitszeitbeschränkung oder Alkoholtest. Wie sehen Sie das?

Es besteht das Risiko, dass alles, was verboten wird, dann im Untergrund ohne Kontrolle geschieht. Männer werden immer Frauen finden, die ihre sexuellen Wünsche gegen Bezahlung umsetzen.

Der Markt würde dafür schrumpfen. Nicht alle würden Illegalität in Kauf nehmen.

Das schon. Doch ich halte es für wünschenswerter, Prostitution als Beruf zu etablieren mit Sozial-, Berufsausfall-, und Krankenversicherungen. Aber ich denke nicht, dass unsere Gesellschaft im Moment bereit ist, die Prostitution als Beruf zu akzeptieren.

Ob anerkannter oder tabuisierter Beruf – den Frauen tut die Arbeit nicht gut…

Ja, ich anerkenne, dass viele Frauen psychisch und physisch nicht gesund bleiben – wie es auch in Berufen der Fall ist, wo mehrheitlich Männer arbeiten. Wenn zum Beispiel ein Haus brennt und der Feuerwehrmann ins Haus geht, um Menschen zu retten, riskiert er schlimme körperliche Verletzungen und auch traumatische Erlebnisse. Hier kann es unsere Gesellschaft auch akzeptieren, dass es so ist, und sorgt zum Beispiel bei Bauarbeitern mit einer Frühpensionierung für einen gesellschaftlichen Ausgleich.

Unsere Gesellschaft diskutiert mit MeToo gerade sehr lebhaft, was der Mann mit einer Frau machen darf. Warum bleibt die Prostitution unangetastet?

Die Diskussion müsste differenzierter geführt werden. Männer werden pauschal verurteilt. Das ist in einem ersten Schritt nötig, aber wenn man weiterkommen will, muss man differenzieren. Es gibt unter den Männern und Transgendermenschen genau so Opfer.

Was wäre zu tun?

Ich habe viele Männer in der Therapie, die verunsichert sind, die glauben, sie dürften den ersten Schritt nicht mehr machen, weil wenn sie irgendein Signal der Frau verpassen, dafür verurteilt werden.

Wie ordnen Sie das ein?

In der Erotik und Sexualität gibt es keine klaren Grenzen, die für alle gelten. Ich spreche nicht von Machtmissbrauch, das geht nie. Aber was für den einen übergriffig ist, ist für die andere Person Teil eines humorvollen Spiels. Diese Auseinandersetzung mit der Verführung fehlt. Und so sagen nun manche Männer: Ich gehe lieber ins Bordell, da bin ich auf der sicheren Seite. Mit dem Vertrag, den ich eingehe, ist das vom Tisch. Aber die Fähigkeit des Verführens geht damit verloren. Man konnte schon immer eine Abfuhr kassieren, aber die Bereitschaft, das Wagnis einzugehen, nimmt ab.

Wird es die nächste Generation besser können?

Schwierig zu sagen. Es kommt drauf an, welchen Einfluss Pornografie auf die jungen Menschen hat. In der Pornografie geht es nie um die Verführung im wirklichen Leben.

Wo könnte man das Verführen lernen?

In Kinderbüchern, Aufklärungsbüchern, von den Eltern, in der Schule. Da werden bezüglich Sexualität primär Geschlechtskrankheiten, Verhütung oder sexuelle Gewalt thematisiert. Selten die Lust. Wir lernen so vieles, aber mit diesem wichtigen Thema werden die Menschen allein gelassen. Sie finden, was sie finden. Die einen können es gut einordnen, die anderen haben Mühe. Wir haben angeborene sexuelle Reflexe, aber wir lernen ständig dazu, wir könnten unsere Sexualität weiterentwickeln bis ins hohe Alter.