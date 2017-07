Bis zu 60 Prozent mehr Antioxidantien

Eine Auswertung von 343 Studien unter der Leitung der Universität Newcastle hat 2014 sogar ergeben, dass der Gehalt an wichtigen Antioxidantien in biologisch angebauten Nutzpflanzen bis zu 60 Prozent höher sei. An dieser Auswertung war das Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) beteiligt. Immer wieder erscheinen aber auch Studien, die besagen, dies könne nicht nachgewiesen werden. Ob Bio-Produkte gesünder sind oder nicht, ist für die künftige Entwicklung der Branche wichtig: Denn die Konsumenten kaufen die oft doppelt so teuren Produkte nicht nur, bloss weil der biologische Landbau der Natur weniger schadet – sie wollen auch einen direkten Nutzen für ihre eigene Gesundheit.

Das weiss FiBL-Direktor Urs Niggli. Er sagt: «Es gibt keine Studie, die zeigt, dass man mit Bio-Produkten länger lebt. Wer viel Gemüse und Früchte isst nimmt auch mit den herkömmlichen Produkten genug Flavonoide zu sich.» Aber dass Bio-Äpfel 50 Prozent mehr Flavonoide enthielten als die herkömmlichen, sei relevant, wenn Kinder nicht gerne Äpfel essen würden.

Relevanter könnte sein, was in Bio-Produkten nicht drin ist. «Bio-Gemüse und Früchte enthalten praktisch keine Pestizidrückstände», sagt Niggli. Sicher ist: Bio-Produkte sind manchmal durch benachbarte Felder kontaminiert. Sie überschreiten aber sehr selten die Grenzwerte für Pestizide und laut dem Ökomonitoring von Baden-Württemberg 2016 enthalten 65 Prozent des frischen Bio-Obstes und -Gemüse gar keine Pestizidrückstände. Dagegen gibt es nur in 8 Prozent der herkömmlichen Produkte keine Rückstände.