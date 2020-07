Beziehungen: Die Rollenverteilung in den Ferien ist fix

Der Mann ist nicht mehr nur der Versorger und Entscheider, die Frau nicht mehr nur die Hausfrau und Bedürfniserfüllerin. Doch nur weil sich traditionelle Rollenmuster in Mann-Frau-Beziehungen gewandelt haben, heisst das noch lange nicht, dass es keine Rollen mehr gibt. Lediglich die Art und Weise, wie die Rollen verteilt werden, hat sich verändert: Wir können sie uns jetzt vermehrt selbst aussuchen.

In den Ferien, davon bin ich überzeugt, schlüpfen wir besonders schnell in besonders starre Rollen, weil man dann viel Zeit miteinander verbringt. Um die Harmonie in dieser Zeit möglichst zu bewahren, bleibt man der eingespielten Rollenverteilung treu – um nicht jeden Tag neu verhandeln zu müssen, wer wofür zuständig ist.

Verantwortung abschieben (nicht) leicht gemacht

Meine starre Rolle ist jene der Versorgerin. Wehe, es will mir jemand etwas abnehmen! In unseren letzten Ferien wurde mir das auffallend oft bewusst. Während mein Freund, der Organisator und Wanderkartenleser, jeden Tag eine neue Route für uns bestimmte, machte ich den Proviant für unsere Touren parat. Sackmesser putzen, Käsesorten einpacken, Birnenbrot in Scheiben schneiden, Wasserflaschen füllen.

Stumm werkelten wir jeden Morgen vergnüglich aneinander vorbei. Bis ich eines Tages vergass, den Proviant auch einzupacken.

«Gopf, wieso muss ich eigentlich immer an alles denken?», klagte ich. Ungefiltert liess ich meinen Frust – angefeuert von Hunger und Hitze – an meinem Freund aus. Was nicht gerade fair war. Schliesslich hatte jeder seine Rolle auch an diesem Morgen übernommen – und die kann man nun mal nicht einfach an- und ablegen, wann es einem gerade passt.

Hast du Lust dazu?

Denn das ist der Sinn von Rollen: Sie haben mit Verantwortung zu tun, die wir in diesem Moment übernehmen. Damit, dass ich auf jener Wanderung ohne Essen die Schuld von mir wies, wollte ich mich von dieser Verantwortung irgendwie befreien. Ziemlich unreif.