Best of 10 Jahre Leserwandern – Teil 3: Immer dem gelben Pfeil entlang

Ziel: Rastplatz Leywald in Reinach (20 Minuten zu Fuss bis zur nächsten Tramhaltestelle)

Die Wanderung in Kürze:

Dass es in Strömen regnete, hielt 58 Leserwanderinnen und Leserwanderer nicht davon ab, von Basel nach Reinach zu marschieren. Nicht mal hundert Kilometer lang sind die Wanderwege im Kanton Basel-Stadt. Das Wegnetz ist im Vergleich zu jenen der Landkantone sehr klein, bietet aber beachtliche 40 Routen zur Auswahl. Vorbildlich ist auch die Signalisation: Als einer der ersten Kantone hat Basel-Stadt die Normen des Bundes für die Beschilderung umgesetzt.

Auf den beliebten Basler Routen bewegen sich Wanderer auf den Spuren des Rheins oder vorbei an Münster und Rathaus. Abwechslungsreich ist die 3. Etappe des Dreiland-Wanderwegs, die von Riehen nach Basel führt. Als Klassiker gilt die «Schweiz Mobil»-Route 483, bekannt als Bruderholzweg. Nicht zu vergessen ist die berühmte Via Gottardo, die in Basel startet.

Die Leserwanderer ihrerseits trafen sich beim Zoo. Von dort aus erreichten sie bald das Bruderholz, Basels südlichstes Wohnviertel und Naherholungsgebiet. Hier genossen sie das Panorama über die Stadt. Anschliessend ging es weiter ins nahe Reinach, wo sie im Leywald auf dem Skulpturenweg furchterregenden Wesen wie Drachen begegneten.

Wanderempfehlung 6: Im Egelsee zu baden, muss man sich verdienen

Die Wanderung in Kürze:

Ausgangspunkt: Widen AG Dorf

Reine Wanderzeit: 2:30 Stunden

Distanz: 9,5 Kilometer

Auf-/Abstieg: 220/370 Meter

Wanderfreuden: Blick ins Reusstal, Bad im Egelsee

Hoch über Widen ist einer der schönsten Aussichtspunkte ins Limmattal und ins Reusstal. Der Blick in die Alpen bei Föhn ist unvergleichlich und Richtung Norden ist der Schwarzwald zum Greifen nah. Kein Wunder, dass ich die Organisatoren und Wanderleiter eine Wanderung mit diesem schönen Übergang vom Reuss- und Limmattal ausgesucht haben.