Bei der Migros gibts Reis und Linsen à discrétion – doch der Offenverkauf hat noch einige Haken

Was es in Reformhäusern schon länger gibt, macht nun zu einem kleinen Teil auch in Migros-Filialen Schule. Seit zwei Jahren testet die Detailhändlerin in Genf den Verkauf von verschiedenen Nüssen, Reis und getrockneten Früchten im Offenverkauf. Der Kunde kann die Menge selber wählen. Eine fixe Verpackung gibt es nicht. Das Ziel: Weniger Verpackungsmüll und weniger ungenützte Esswaren, die im Abfall landen. Angeliefert wird alles in grossen Säcken.

Wie der «Tages-Anzeiger» kürzlich berichtete, ist das Modell noch eine Nische. Aber es kommt bei den Kunden gut an und nun sollen weitere Migros-­Filialen damit ausgerüstet werden. Denn das Thema trifft den Zeitgeist, auch auf den Web­portalen von CH Media stiess das neue System auf grosses Interesse.

Doch wie denkt die Genfer Migros-Kundschaft über das neue Angebot? Wir haben eine der Testfilialen im Quartier Champel besucht. Das Quartier gilt in der Stadt als Gegend für die eher wohlhabende Bevölkerung.

Es ist kurz vor fünf Uhr, zunehmend strömen Kunden in die Filiale, um nach der Arbeit ihren Abendeinkauf zu erledigen. Die 23 Säulen mit unverpackten Macadamianüssen, Pistazien und Basmatireis stehen neben Früchten und Gemüse, sowie dem abgepackten Frischfleisch-Kühlregalen. Alle Produkte tragen das EU-Label «Just Bio», nicht die Schweizer Bio-­Knospe.